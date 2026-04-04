औरंगाबाद में फर्जी आईपीएस बनकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, NIA, CIA लिखी नकली वर्दी भी बरामद

Aurangabad News: बिहार के औरंगाबाद जिले से एक बड़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शख्स खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों से ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था. आरोपी की पहचान राजेश शुक्ला के रूप में हुई है, जो दाउदनगर क्षेत्र में लंबे समय से फर्जी आईपीएस बनकर लोगों को झांसे में ले रहा था. वह पुलिस जैसी वर्दी पहनकर और अधिकारी जैसा रौब दिखाकर लोगों पर दबाव बनाता था और उनसे पैसे वसूलता था.

शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित राकेश कुमार ने दाउदनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की गई. दाउदनगर के एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी कई लोगों के साथ इस तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है और फर्जी पहचान के सहारे लोगों को गुमराह कर रहा था.

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छापेमारी में फर्जी वर्दी और आपत्तिजनक सामान बरामद

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से कई संदिग्ध और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं. इसमें सीआईए और एनआईए लिखी हुई फर्जी वर्दियां भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल वह लोगों पर धौंस जमाने के लिए करता था. पुलिस का कहना है कि वह इन वर्दियों के सहारे खुद को बड़ा अधिकारी बताकर आसानी से लोगों को अपने जाल में फंसाता था.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, आगे की कार्रवाई जारी

फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है कि उसने अब तक कितने लोगों को ठगा है और उसके साथ कोई और गिरोह तो शामिल नहीं है. पुलिस ने कहा है कि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को जेल भेजा जाएगा. इस घटना के बाद इलाके में दहशत और हैरानी का माहौल है.

रिपोर्ट: मनीष कुमार