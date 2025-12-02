Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3026299
Zee Bihar JharkhandBH Aurangabad

Aurangabad News: मछली बनाने से किया इनकार तो होटल में लगा दी आग, 7 लाख की संपत्ति जलकर राख

खबर औरंगाबाद से से है, जहां मछली बनाने से इनकार करना होटल वाले को भारी पड़ गया. नाराज असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल छिड़ककर होटल में आग लगा दी. पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ के पास की है. आगलगी की इस घटना में होटल संचालक की पत्नी झुलस गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 02, 2025, 02:17 PM IST

Trending Photos

Aurangabad News: मछली बनाने से किया इनकार तो होटल में लगा दी आग, 7 लाख की संपत्ति जलकर राख
Aurangabad News: मछली बनाने से किया इनकार तो होटल में लगा दी आग, 7 लाख की संपत्ति जलकर राख

Aurangabad News: खबर औरंगाबाद से से है, जहां मछली बनाने से इनकार करना होटल वाले को भारी पड़ गया. नाराज असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल छिड़ककर होटल में आग लगा दी. पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ के पास की है. आगलगी की इस घटना में होटल संचालक की पत्नी झुलस गई है. वहीं कई पशु समेत वहां खड़ी ई रिक्शा, बाइक समेत कुल लगभग 7 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई.

यह भी पढ़ें: मां की डांट बना मौत का कारण, 14 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगा कर दी जान

होटल संचालक शिवकुमार सिंह ने बताया कि सोमवार की शाम शराब के नशे में धुत्त कुछ युवक आए और मछली बनाने के लिए कहा. लेकिन गैस खत्म हो जाने की वजह से जब उसने इनकार किया तो वे लोग देख लेने की धमकी देकर चले गए. लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये युवक अपनी धमकी को सच साबित कर दिखाएंगे. आज (2 दिसंबर) तड़के लगभग 4 बजे अचानक होटल और उसके बगल का खटाल जलता नजर दिखा. 

Add Zee News as a Preferred Source

जब तक संचालक और उसका परिवार कुछ कर पाते सब कुछ खत्म हो चुका था. इस पूरी घटना में 7 लाख की संपत्ति नुकसान होने की खबर है. फिलहाल संचालक ने इस मामले में उन युवकों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करा दी है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

रिपोर्ट: मनीष कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

aurangabad news

Trending news

Prem Kumar
प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर कैसे बीजेपी ने खुद को सिक्योर कर लिया?
aurangabad news
औरंगाबाद: मछली बनाने से किया इनकार तो होटल में लगाई आग, 7 लाख की संपत्ति जलकर राख
Arvind Akela Kallu
कैसे एक रिक्शा बनाने वाले का बेटा बना भोजपुरी का सुपरस्टार, जो हैं करोड़ों का मालिक!
Bihar Crime News
मां की डांट बना मौत का कारण, 14 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगा कर दी जान
Jharkhand Board Exam
Jharkhand Board Exam: सिर्फ बच्चों को ही नहीं, माता-पिता को भी देना होगा ध्यान
Bihar News
आजादी से अब तक बिहार विधानसभा को मिले कितने अध्यक्ष? यहां देखें पूरी लिस्ट
actress Neha Sharma
ED के सामने पेश हुई एक्ट्रेस नेहा शर्मा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ
Bihar Vidhan Sabha Speaker
विधानसभा अध्यक्ष का कार्य और अधिकार क्या-क्या होते है?
CA Naresh Kejriwal
रांची, मुंबई और सूरत में सीए नरेश केजरीवाल के 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी
Prem Kumar
विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए प्रेम कुमार, 9वीं बार जीतकर पहुंचे हैं असेंबली