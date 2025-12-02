Aurangabad News: मछली बनाने से किया इनकार तो होटल में लगा दी आग, 7 लाख की संपत्ति जलकर राख

Aurangabad News: खबर औरंगाबाद से से है, जहां मछली बनाने से इनकार करना होटल वाले को भारी पड़ गया. नाराज असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल छिड़ककर होटल में आग लगा दी. पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ के पास की है. आगलगी की इस घटना में होटल संचालक की पत्नी झुलस गई है. वहीं कई पशु समेत वहां खड़ी ई रिक्शा, बाइक समेत कुल लगभग 7 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई.

होटल संचालक शिवकुमार सिंह ने बताया कि सोमवार की शाम शराब के नशे में धुत्त कुछ युवक आए और मछली बनाने के लिए कहा. लेकिन गैस खत्म हो जाने की वजह से जब उसने इनकार किया तो वे लोग देख लेने की धमकी देकर चले गए. लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये युवक अपनी धमकी को सच साबित कर दिखाएंगे. आज (2 दिसंबर) तड़के लगभग 4 बजे अचानक होटल और उसके बगल का खटाल जलता नजर दिखा.

जब तक संचालक और उसका परिवार कुछ कर पाते सब कुछ खत्म हो चुका था. इस पूरी घटना में 7 लाख की संपत्ति नुकसान होने की खबर है. फिलहाल संचालक ने इस मामले में उन युवकों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करा दी है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

