औरंगाबाद और रांची में आयकर की बड़ी कार्रवाई: विश्वजीत जायसवाल और बाबा राइस मिल पर छापेमारी, दस्तावेज और कैश ट्रांजेक्शन की जांच जारी

Income Tax Raid: आज सुबह बिहार के औरंगाबाद में बड़े व्यवसायी और चावल ट्रेडर विश्वजीत जायसवाल के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हुई. वहीं दुसरी ओर रांची में बाबा राइस मिल और अन्य ठिकानों पर भी आयकर टीम सक्रिय है. टीम सभी वित्तीय दस्तावेज, कैश ट्रांजेक्शन और परिसंपत्तियों की जांच कर संभावित अनियमितताओं का पता लगा रह

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 29, 2026, 12:27 PM IST

Income Tax Raid: आज सुबह बिहार के औरंगाबाद के बड़े व्यवसायी और चावल ट्रेडर विश्वजीत जायसवाल के न्यू एरिया स्थित आवास पर आयकर विभाग की टीम सुबह से छापेमारी कर रही है. विश्वजीत जायसवाल चावल की ट्रेडिंग बड़े पैमाने पर करते हैं. विभागीय टीम उनके घर पहुंचकर उनकी संपत्तियों और वित्तीय दस्तावेजों की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आयकर में दर्ज शिकायतों और संभावित अनियमितताओं के आधार पर की जा रही है.

सुबह से ही आयकर अधिकारियों ने विश्वजीत जायसवाल से जुड़ी सभी परिसंपत्तियों की पड़ताल शुरू कर दी है. टीम उनकी बैंक स्टेटमेंट, कैश ट्रांजेक्शन और अन्य वित्तीय दस्तावेजों का निरीक्षण कर रही है. फिलहाल छापेमारी जारी है और अधिकारियों का उद्देश्य पूरी तरह से जांच कर यह सुनिश्चित करना है कि किसी प्रकार की छुपी हुई आय या अनियमित लेन-देन का पता लगाया जा सके.

ये भी पढ़ें: तनिष्क से लेकर हीरो तक 'रेड ही रेड': रक्सौल में आयकर विभाग की घेराबंदी

रांची के बाबा राइस मिल समेत कई ठिकानों पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई
वहीं दुसरी और राजधानी रांची में बाबा राइस मिल और इसके जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है. कांके रोड, रातु रोड और अन्य स्थानों पर भी आयकर टीम सक्रिय है.अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आयकर में दर्ज शिकायतों और संभावित अनियमितताओं के आधार पर की जा रही है. टीम सभी दस्तावेजों, कैश ट्रांजेक्शन और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है.

आईटी अधिकारियों ने बताया कि सर्वे के दौरान पूरे व्यवसायिक लेन-देन की जांच की जा रही है ताकि किसी प्रकार की छुपी हुई आय या वित्तीय गड़बड़ी का पता लगाया जा सके. फिलहाल कार्रवाई जारी है और टीम पूरे क्षेत्र में दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाल रही है. प्रशासन और विभागीय अधिकारी इसे सतर्कता और गोपनीयता के साथ अंजाम दे रहे हैं.

इनपुट: कामरान जलीली, मनीष कुमार

Income tax raid
