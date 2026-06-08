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Aurangabad News: औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, बोधगया से काशी जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 3 यात्रियों की मौत, 20 घायल

Aurangabad Bus Accident: औरंगाबाद जिले के NH-19 पर बोधगया से काशी जा रही एक टूरिस्ट बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई. मरने वाले तीनों यात्री आंध्र प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 08, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:10 AM IST
Aurangabad News: औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, बोधगया से काशी जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 3 यात्रियों की मौत, 20 घायल
Image Credit: औरंगाबाद में टूरिस्ट बस दुर्घटनाग्रस्त

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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