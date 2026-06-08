/Aurangabad News: औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, बोधगया से काशी जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 3 यात्रियों की मौत, 20 घायल

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Aurangabad Road Accident: औरंगाबाद जिले के NH-19 पर रविवार (7 जून) देर रात करीब 12 बजे हुए एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला. यहां बोधगया से काशी जा रही एक टूरिस्ट बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 20 यात्री घायल हुए हैं. यह हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भेड़िया और देव मोड़ के बीच स्थित भवानी होटल के पास हुआ. बताया जा रहा है कि बस ने आगे चल रहे एक ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ओवरटेक करने के दौरान हादसा हुआ. हालांकि, हादसे के वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.
मरने वाले तीनों यात्री आंध्र प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं. मृतकों की पहचान आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के संगमा गांव निवासी 50 वर्षीय हजरतया, 43 वर्षीय फातमावती तथा 64 वर्षीय पशुलेट वेंकटेश के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के लगभग 40 श्रद्धालु एवं पर्यटक धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए यात्रा पर निकले थे. सभी यात्री रविवार रात बोधगया से उत्तर प्रदेश के काशी (वाराणसी) के लिए एक टूरिस्ट बस से रवाना हुए थे. रास्ते में बस दुर्घटना का शिकार हो गई.
हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंच गए तथा राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए. इसके बाद मुफस्सिल थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और क्षतिग्रस्त बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर इलाज के लिए भेजा. हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए चालक की भूमिका, वाहन की गति तथा ओवरटेक की संभावना सहित विभिन्न बिंदुओं की जांच की जा रही है.
उधर, दाउदनगर-गया पथ में गोह थाना क्षेत्र के दधपी गांव के पास दो वाहनों की टक्कर में तीन महिलाओं की मौत हो गई. यहां ट्रैक्टर और कार के बीच बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत में कार पर सवार दो युवतियों समेत तीन महिलाओं की मौत हो गई. मृतकों की पहचान दाउदनगर थाना क्षेत्र के हिच्छन बिगहा गांव निवासी उपेंद्र यादव की पत्नी ममता कुमारी, उनकी बेटी चुलबुल कुमारी और उपहारा थाना क्षेत्र के डड़वां गांव निवासी बिनोद कुमार की बेटी खुशी कुमारी के रूप में हुई है.