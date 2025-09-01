Aurangabad News: एक निजी क्लीनिक में जच्चा-बच्चा की मौत, परिजनों ने जमकर काटा हंगामा

Aurangabad News: औरंगाबाद में एक निजी क्लीनिक में जच्चा-बच्चा की मौत के बाद परिजन भड़क उठे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया. मामला नगर थाना क्षेत्र के श्री साईं अस्पताल का है, जिसका संचालन डॉ लालसा सिन्हा करती हैं. हंगामे की सूचना पाकर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशितों को शांत कराया. उनका कहना था कि ऑपरेशन के दौरान ही दोनों की मौत हो गई थी. इसके बाद मरीज को सीरियस बताते हुए डॉक्टरों ने मृतक जच्चा-बच्चा को रेफर करते हुए दोनों की लाश थमा दी.

जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा काटा. हंगामे की सूचना पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझ-बुझाकर बड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया. बता दें कि माली थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी 32 वर्षीय पूनम यादव प्रसव पीड़ा के बाद परिजनों के साथ अस्पताल पहुंची थी. जहां इलाज के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन भड़क गए और जमकर हंगामा किया.

ये भी पढ़ें- सीतामढ़ी में गणपति पूजा पंडाल में जमकर बवाल, फायरिंग में बाल-बाल बचीं BJP विधायक

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि डॉ लालसा वर्तमान में सदर अस्पताल में सिविल सर्जन के पद पर पदस्थापित हैं और उन्हीं के निजी क्लिनिक पर यह घटना घटी है.

रिपोर्ट- मनीष कुमार

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!