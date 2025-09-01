Aurangabad News: एक निजी क्लीनिक में जच्चा-बच्चा की मौत, परिजनों ने जमकर काटा हंगामा
Aurangabad News: एक निजी क्लीनिक में जच्चा-बच्चा की मौत, परिजनों ने जमकर काटा हंगामा

Aurangabad News: नगर थाना क्षेत्र के श्री साईं अस्पताल में जच्चा-बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा. पीड़ित परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा-बच्चा की मौत हुई है. मौत के बाद भी डॉक्टरों ने उन्हें सच नहीं बताया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 01, 2025, 07:35 AM IST

Aurangabad News: औरंगाबाद में एक निजी क्लीनिक में जच्चा-बच्चा की मौत के बाद परिजन भड़क उठे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया. मामला नगर थाना क्षेत्र के श्री साईं अस्पताल का है, जिसका संचालन डॉ लालसा सिन्हा करती हैं. हंगामे की सूचना पाकर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशितों को शांत कराया. उनका कहना था कि ऑपरेशन के दौरान ही दोनों की मौत हो गई थी. इसके बाद मरीज को सीरियस बताते हुए डॉक्टरों ने मृतक जच्चा-बच्चा को रेफर करते हुए दोनों की लाश थमा दी. 

जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा काटा. हंगामे की सूचना पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझ-बुझाकर बड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया. बता दें कि माली थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी 32 वर्षीय पूनम यादव प्रसव पीड़ा के बाद परिजनों के साथ अस्पताल पहुंची थी. जहां इलाज के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन भड़क गए और जमकर हंगामा किया. 

ये भी पढ़ें- सीतामढ़ी में गणपति पूजा पंडाल में जमकर बवाल, फायरिंग में बाल-बाल बचीं BJP विधायक

बता दें कि डॉ लालसा वर्तमान में सदर अस्पताल में सिविल सर्जन के पद पर पदस्थापित हैं और उन्हीं के निजी क्लिनिक पर यह घटना घटी है. 

रिपोर्ट- मनीष कुमार

aurangabad news
