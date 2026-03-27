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औरंगाबाद ट्रिपल मर्डर केस से दहला बिहार! सनकी चाचा ने तीन मासूमों को उतारा मौत के घाट

Aurangabad Triple Murder Case: बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र में एक सनकी व्यक्ति अमंत पाल ने अपने सगे भाई के तीन मासूम बच्चों (अनीस, आयुष और अनुष्का) की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी ने खुद को भी गंभीर रूप से घायल कर लिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 27, 2026, 02:11 PM IST

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औरंगाबाद ट्रिपल मर्डर केस
औरंगाबाद ट्रिपल मर्डर केस

Aurangabad Triple Murder Case: बिहार के औरंगाबाद जिले से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है. यह घटना औरंगाबाद के हसपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटहन गांव की है. यहाँ रहने वाले एक शख्स अमंत पाल ने अचानक पागलपन की हदें पार करते हुए अपने सगे भाई गुड्डू पाल के तीन छोटे बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. सनकी अमंत पाल ने बच्चों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और एक-एक कर तीनों की गला काटकर नृशंस हत्या कर दी. मृतकों में 10 वर्षीय अनीस, 7 वर्षीय आयुष और मात्र 5 साल की मासूम अनुष्का शामिल है. घर के आंगन में बिछी इन मासूमों की लाशें देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं.

अपराध की इस बर्बरता को अंजाम देने के बाद आरोपी अमंत पाल ने उसी खूनी हथियार से खुद पर भी जानलेवा प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. हसपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुँचकर आरोपी को लहूलुहान हालत में हिरासत में लिया और इलाज के लिए हसपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया. आरोपी की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए गयाजी रेफर कर दिया है.

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सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमंत पाल ने अपने ही घर के चिरागों को क्यों बुझाया, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है. परिवार के लोग और ग्रामीण इस खौफनाक कदम की वजह समझ नहीं पा रहे हैं. पुलिस ने तीनों मासूमों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आरोपी के होश में आने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी, जिससे इस नरसंहार के पीछे की असली वजह सामने आ सके.

इनपुट- मनीष कुमार

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