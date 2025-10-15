चिराग को झटके पर झटका दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रफीगंज में तो अद्भुत कांड कर दिया

Rafiganj Assembly Constituency: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बीच औरंगाबाद की रफीगंज विधानसभा सीट से एक बड़ा उलटफेर सामने आया है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रदेश महासचिव रहे प्रमोद सिंह ने अचानक जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है. जदयू ने बिना वक्त लगाए तुरंत बाद उन्हें रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और टिकट देकर सीएम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को एक और बड़ा झटका दे दिया.

दरअसल, प्रमोद सिंह के लिए यह फैसला बेहद नाटकीय रहा. मंगलवार की रात तक वह लोजपा (रामविलास) में महत्वपूर्ण पद पर थे, लेकिन राजनीतिक समीकरणों के बीच उन्होंने आनन-फानन में जदयू में शामिल होने का फैसला लिया. इसके बाद बुधवार की सुबह उन्हें जदयू का टिकट मिल गया.

जदयू से उम्मीदवार घोषित होने के बाद प्रमोद सिंह ने मीडिया से बातचीत में पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने मेरे तरफ से क्षेत्र में किए गए कामों और जनता के बीच मेरी सक्रियता को देखते हुए मुझ पर भरोसा जताया है. मैं इस विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत करूंगा.

उन्होंने कहा कि वह हमेशा से क्षेत्र की जनता की सेवा करते आए हैं और उनका यह समर्पण आगे भी जारी रहेगा. प्रमोद सिंह ने रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान को अपनी प्राथमिकता बताया.

बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को इससे पहले एक बड़ा झटका दिया था. नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की पार्टी के कोटे में गईं 4 सीटों सोनबरसा, मटिहानी, अलौली और राजगीर से जदयू प्रत्याशी उतार दिया है. नीतीश कुमार के इस फैसले से LJP-R को बड़ा झटका लगा है.

रिपोर्ट: मनीष कुमार

