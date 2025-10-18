Bihar Chunav 2025: कुटुंबा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भड़के, कहा- सीट हमारी थी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच महागठबंधन में मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं. कुटुंबा विधानसभा सीट से आरजेडी द्वारा उम्मीदवार खड़ा किए जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने नाराजगी जताई है. कांग्रेस का कहना है कि यह सीट पहले से कांग्रेस के हिस्से में थी और वहां से उम्मीदवार तय था, लेकिन आरजेडी ने एकतरफा फैसला लेते हुए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया. इस फैसले से दोनों दलों के बीच तालमेल को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर भी नाराजगी सामने आई है. पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकारी अध्यक्ष तारीक अनवर ने कृष्णा अल्लावरू की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि टिकट बंटवारे में कई गलत फैसले हुए हैं, जिससे संगठन के अंदर असंतोष फैल रहा है. तारीक अनवर ने यह भी कहा कि पार्टी को इस तरह के निर्णय से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है.

दिल्ली में भी महागठबंधन को लेकर हलचल बढ़ गई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के बेटे शांतनु यादव ने आरजेडी से टिकट न मिलने पर खुलकर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि आरजेडी में विलय के समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें राजनीतिक सम्मान मिलेगा, लेकिन अब वादा तोड़ा गया है. शांतनु यादव ने कहा, “हम राजनीति में झाल बजाने नहीं आए हैं, हमें भी अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना है.”

महागठबंधन में चल रही नाराजगी पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा ने कहा कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और सबका लक्ष्य बिहार से नकारा सरकार को हटाना है. उन्होंने कहा कि “महागठबंधन में किसी तरह का मतभेद नहीं है. सभी दल एकजुट होकर बिहार में पढ़ाई, दवाई और करवाई वाली सरकार लाने के लिए काम कर रहे हैं.”

वहीं बीजेपी ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि वहां अंदरूनी कलह चरम पर है. बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि “महाठगबंधन अब महाविघटन के दौर से गुजर रहा है. सभी दल एक-दूसरे को ठगने में लगे हैं. जबकि एनडीए एकजुट होकर प्रचार अभियान शुरू कर चुका है.” उन्होंने आगे कहा कि “महागठबंधन के लोग पहले ही हार से निराश हो चुके हैं, इसलिए अब आपस में ही लड़ रहे हैं.”

जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने आरजेडी पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा, “लालू यादव के समय नौकरी के बदले जमीन दी जाती थी, अब तेजस्वी यादव टिकट के बदले अटैची ले रहे हैं.” उन्होंने कहा कि “कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिया है, इससे साफ है कि गठबंधन सिर्फ नाम का है.” मनीष यादव ने यह भी जोड़ा कि तेजस्वी यादव की इस नीति से राहुल गांधी, मुकेश सहनी और शांतनु यादव तक नाराज हैं.

कुटुंबा सीट विवाद और टिकट बंटवारे को लेकर उठी नाराजगी ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन में अंदरूनी तालमेल कमजोर है. कांग्रेस और आरजेडी के बीच यह टकराव आगे चलकर चुनावी रणनीति पर असर डाल सकता है. हालांकि राजद इसे सामान्य मतभेद बता रही है, पर विपक्षी दल इसे “महागठबंधन की कमजोरी” के रूप में देख रहे हैं.

