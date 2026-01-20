Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3080683
Zee Bihar JharkhandBH Aurangabad

औरंगाबाद में दरिंदगी! 11 साल के मासूम की गला काटकर हत्या, पहुंची FSL की टीम

औरंगाबाद के सलैया थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय सूरज कुमार की गला काटकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने आपसी रंजिश के कारण हत्या की बात स्वीकार की है. पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच जारी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 20, 2026, 05:39 PM IST

Trending Photos

औरंगाबाद में 11 साल के मासूम की गला काटकर हत्या
औरंगाबाद में 11 साल के मासूम की गला काटकर हत्या

बिहार के औरंगाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां महज 11 साल के एक मासूम बच्चे की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और गांव के लोग खौफजदा हैं. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

शाम को खेलने निकला था सूरज, रात में मिली लाश
यह खौफनाक वारदात औरंगाबाद जिले के सलैया थाना क्षेत्र के राजागड़ी गांव की है. मृतक की पहचान मंटू रविदास के 11 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, सोमवार की शाम सूरज घर से खेलने के लिए निकला था, लेकिन जब काफी देर तक वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता होने लगी. काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला, तो परिजनों ने रात करीब 10 बजे सलैया थाना पुलिस को इसकी सूचना दी.

3 घंटे तक चला पुलिस का सर्च अभियान
सदर एसडीपीओ-2 चंदन कुमार ने बताया कि बच्चे की गुमशुदगी की सूचना मिलते ही औरंगाबाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई. पुलिस की एक विशेष टीम ने रात में ही राजागड़ी गांव और आसपास के खेतों व झाड़ियों में बड़ा सर्च अभियान चलाया. इसी दौरान पुलिस को गांव के ही 25 वर्षीय सोनू कुमार पर शक हुआ. पुलिस ने सोनू को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मासूम सूरज का लहूलुहान शव बरामद किया.

Add Zee News as a Preferred Source

दो परिवारों की आपसी रंजिश हत्या की वजह
पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि सूरज की हत्या के पीछे दोनों परिवारों के बीच चल रही पुरानी आपसी रंजिश है. आरोपी सोनू कुमार ने इसी रंजिश का बदला लेने के लिए 11 साल के मासूम को अपना शिकार बनाया और बड़ी बेरहमी से उसका गला काट दिया. फिलहाल, पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी बारीकी से जांच कर रही है ताकि हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

ये भी पढ़ें- समस्तीपुर में खूनी तांडव: घात लगाए अपराधियों ने अधेड़ को उतारा मौत के घाट

न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी
घटनास्थल पर एफएसएल (FSL) की टीम को बुलाया गया है और वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा कर रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है. परिजनों के लिखित बयान के आधार पर सलैया थाने में हत्या की एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है. पकड़े गए आरोपी सोनू कुमार को पुलिस ने कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

TAGS

aurangabad news

Trending news

aurangabad news
औरंगाबाद में दरिंदगी! 11 साल के मासूम की गला काटकर हत्या, पहुंची FSL की टीम
CM Hemant Soren
दावोस में सीएम सोरेन का जलवा! मिला 'व्हाइट बैज' सम्मान, वैश्विक मंच पर चमका झारखंड
Dhanbad News
धनबाद की 8-लेन सड़क बनी स्टंटबाजों का अड्डा, बाइकर्स ने किया मौत का तांडव!
Motihari News
मोतिहारी में सीएम के 'सपनों' का डीएम ने किया 'सौदा', बिकवा दी चकिया चीनी मिल की जमीन
Gopalganj news
गोपालगंज में CM नीतीश ने 7 योजनाओं का उद्घाटन और 33 योजनाओं का शिलान्यास किया
Kishanganj News
'हमारी आबादी मात्र 30 फीसदी है...', AIMIM विधायक ने मुस्लिम बच्चों को दी ये सलाह
BJP President Nitin Nabin
भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को Z+ सुरक्षा, CRPF कमांडो संभालेंगे जिम्मा
Bhojpuri Song New Release
भोजपुरी में कल्लू का धमाका: रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा 'जियल हराम भईल बा'
nitin Nabin
नाम एक 'न' अनेक: भाजपा के नए बॉस के 'न' में छिपा है सफलता का राज!
Bagaha News
शराबबंदी का खुला मजाक! बगहा SDO कोर्ट कैंपस के पीछे मिला शराब के पाउचों का ढेर