औरंगाबाद में दरिंदगी! 11 साल के मासूम की गला काटकर हत्या, पहुंची FSL की टीम

बिहार के औरंगाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां महज 11 साल के एक मासूम बच्चे की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और गांव के लोग खौफजदा हैं. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

शाम को खेलने निकला था सूरज, रात में मिली लाश

यह खौफनाक वारदात औरंगाबाद जिले के सलैया थाना क्षेत्र के राजागड़ी गांव की है. मृतक की पहचान मंटू रविदास के 11 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, सोमवार की शाम सूरज घर से खेलने के लिए निकला था, लेकिन जब काफी देर तक वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता होने लगी. काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला, तो परिजनों ने रात करीब 10 बजे सलैया थाना पुलिस को इसकी सूचना दी.

3 घंटे तक चला पुलिस का सर्च अभियान

सदर एसडीपीओ-2 चंदन कुमार ने बताया कि बच्चे की गुमशुदगी की सूचना मिलते ही औरंगाबाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई. पुलिस की एक विशेष टीम ने रात में ही राजागड़ी गांव और आसपास के खेतों व झाड़ियों में बड़ा सर्च अभियान चलाया. इसी दौरान पुलिस को गांव के ही 25 वर्षीय सोनू कुमार पर शक हुआ. पुलिस ने सोनू को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मासूम सूरज का लहूलुहान शव बरामद किया.

दो परिवारों की आपसी रंजिश हत्या की वजह

पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि सूरज की हत्या के पीछे दोनों परिवारों के बीच चल रही पुरानी आपसी रंजिश है. आरोपी सोनू कुमार ने इसी रंजिश का बदला लेने के लिए 11 साल के मासूम को अपना शिकार बनाया और बड़ी बेरहमी से उसका गला काट दिया. फिलहाल, पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी बारीकी से जांच कर रही है ताकि हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी

घटनास्थल पर एफएसएल (FSL) की टीम को बुलाया गया है और वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा कर रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है. परिजनों के लिखित बयान के आधार पर सलैया थाने में हत्या की एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है. पकड़े गए आरोपी सोनू कुमार को पुलिस ने कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.