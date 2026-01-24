औरंगाबाद से चार नाबालिग लड़कियां लापता, हिंदू संगठनों ने दी आंदोलन की चेतावनी

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिले के देव थाना क्षेत्र से एक साथ चार नाबालिग लड़कियों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने का मामला सामने आया है. इस घटना ने जहां एक ओर पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है, वहीं स्थानीय लोगों और परिजनों में भारी आक्रोश और असुरक्षा का माहौल है. देव के तिलौता बिगहा गांव की ये लड़कियां पिछले पांच दिनों से लापता हैं और पुलिस अब तक उनका कोई सुराग नहीं लगा पाई है. मामला तब और पेचीदा हो गया जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद अब पुलिस विभिन्न कोणों से इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है.

परिजनों को संगठित गिरोह का डर

लापता लड़कियों के मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित पिता, उपेंद्र सिंह ने देव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य तीन लड़कियों ने उनकी बेटी को बहलाया-फुसलाया और अपने साथ भगा ले गईं. परिजनों को इस बात का गहरा डर सता रहा है कि उनकी बेटियां कहीं किसी मानव तस्करी या किसी संगठित अपराधी गिरोह के जाल में तो नहीं फंस गई हैं. 18 जनवरी से गायब इन किशोरियों का कोई सुराग न मिलने से घरवाले किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं.

हिंदू संगठनों ने मुस्लिम लड़की को बताया मास्टरमाइंड

इस घटना ने अब सांप्रदायिक और राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है. बजरंग दल सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए पुलिस को एक आवेदन सौंपा है. संगठनों का दावा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक मुस्लिम लड़की मास्टरमाइंड है, जिसने योजनाबद्ध तरीके से लड़कियों को गायब किया है. बजरंग दल के संयोजक कुंदन सिंह ने स्पष्ट कहा है कि यदि पुलिस जल्द से जल्द लड़कियों को बरामद नहीं करती और सच्चाई सामने नहीं लाती, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.

नाबालिगों की तलाश में जुटी पुलिस

देव थानाध्यक्ष कुमार सौरभ ने बताया कि मामला दर्ज होते ही पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई हैं. हालांकि, जांच में तकनीकी बाधाएं आ रही हैं क्योंकि अभी तक लड़कियों के फोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) उपलब्ध नहीं हो पाया है. वर्तमान में सभी लापता लड़कियों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं. थानाध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी साझा की कि लापता चार लड़कियों में से दो लड़कियां पहले भी दो बार बिना बताए घर से बाहर जा चुकी थीं, जो बाद में खुद वापस लौट आई थीं. फिलहाल पुलिस तकनीकी सेल की मदद से लोकेशन ट्रैक करने और मामले के उद्भेदन का प्रयास कर रही है.