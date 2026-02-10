औरंगाबाद सुसाइड मिस्ट्री का खुलासा: जिंदा बची सहेली ने खोला राज, लड़कों से मेलजोल रखने पर घरवालों से मिली थी फटकार तो चुना मौत का रास्ता

Aurangabad Suicide Mystery News: औरंगाबाद में अपने 4 दोस्तों की मौत के बाद बची लड़की ने बड़ा खुलासा किया है. जिंदा बची लड़की ने बताया कि लड़कों से मेलजोल रखने पर घरवालों से फटकार मिली थी, जिसके बाद मौत का रास्ता सभी चुना.
Aurangabad News: औरंगाबाद के हसपुरा थाना क्षेत्र की दलित बस्ती में 5 नाबालिग लड़कियों द्वारा जहरीला पदार्थ खाने और उनमें से 4 की मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जिंदा बची एक नाबालिग से हुई बातचीत और उससे मिली जानकारी के बाद एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि लड़कों के साथ मेल-जोल रखने की बात पर उनके घरवालों ने डांटा-फटकारा था और लड़कियां इससे आहत थीं. एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि घरवालों से मिली डांट-फटकार के बाद पांचों लड़कियों ने एक साथ जहर खाकर जान देने का फैसला लिया था.
उन्होंने बताया कि दरअसल सरस्वती पूजा की शाम सभी पांचों सहेलियों को कुछ लड़कों के साथ घूमते देखे जाने की मिली सूचना के बाद उन बच्चियों के अभिभावकों ने काफी फटकार लगाई थी. इसी बात से आहत उन पांचों ने गांव के पइन के पास जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया था. इनमें से 4 की मौके पर मौत हो गई थी और 1 लड़की जिंदा बच गई थी.
हालांकि घटना के दो दिनों बाद पुलिस को इसकी जानकारी मिली. तब तक चारों मृत लड़कियों का दाह संस्कार तक किया जा चुका था. इस मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी. यहां तक कि मगध जोन के आईजी भी मौके पर पहुंचे थे. फिर भी मामले की वजह का पता नहीं पा रहा था.
जांच के क्रम में इलाजरत बच्ची के बारे में जैसे ही पुलिस को पता चला, वरीय अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम वहां भेजी गई. पुलिस टीम ने घटना की वजह के बारे में तहकीकात की. एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि पुलिस की तरफ से जिंदा बची लड़की का बयान दर्ज करने के बाद अब कोर्ट में उसका बयान दर्ज करवाने की प्रक्रिया में जुट गई है.
रिपोर्ट: मनीष कुमार
