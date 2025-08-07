ब्रेकिंग न्यूज

औरंगाबाद में हार्डकोर नक्सली पुकार भुइयां गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद

औरंगाबाद: जिले की पुलिस ने हार्डकोर नक्सली पुकार भुइयां को मदनपुर थाना क्षेत्र के अजनवा गांव के पास से गिरफ्तार किया है. उसे उस समय पकड़ा गया जब वह नहर के रास्ते कहीं जा रहा था. गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की. पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. एसडीपीओ चंदन कुमार ने बताया कि पुकार की निशानदेही पर भीतरपोखरी स्थित बंडा पहाड़ से एक पिस्टल, एक कार्बाइन और कुछ गोलियां भी मिली हैं. उन्होंने इसे पुलिस के लिए बड़ी सफलता बताया है.