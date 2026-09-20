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चेन...पैसा छिनतई करने पहुंचे थे औरंगाबाद दो क्रिमिनल्स, चढ़ पुलिस के हत्थे

औरंगाबाद पुलिस ने जिले में अंतरराज्यीय चेन स्नैचिंग गिरोह का खुलासा किया है. साथ ही दो क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है. ये दोनों छिनतई की घटना को अंजाम देने के लिए औरंगाबाद पहुंचे थे.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 20, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:53 PM IST
चेन...पैसा छिनतई करने पहुंचे थे औरंगाबाद दो क्रिमिनल्स, चढ़ पुलिस के हत्थे
Image Credit: औरंगाबाद में अंतरराज्यीय चेन स्नैचिंग गिरोह का खुलासा, दो गिरफ्तार

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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