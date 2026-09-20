/चेन...पैसा छिनतई करने पहुंचे थे औरंगाबाद दो क्रिमिनल्स, चढ़ पुलिस के हत्थे

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा झारखंड के कई जिलों में भी चेन स्नैचिंग और पैसा छिनतई की घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों का संबंध कोढ़ा गिरोह से है और उनके खिलाफ विभिन्न जिलों में करीब 70 मामले दर्ज हैं.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ औरंगाबाद नगर थाना में चेन स्नैचिंग के सात मामले दर्ज हैं. इसके अलावा, रोहतास जिले के नासरीगंज, कोचस, आयरकोठा, सासाराम नगर और बिक्रमगंज थाना क्षेत्रों में भी इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. मुंगेर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के अलावा झारखंड के थानों में भी इनके खिलाफ पूर्व से मामले दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि कुछ मामलों में आरोपी पूर्व में जेल भी जा चुके हैं.