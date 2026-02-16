ईशान किशन के दादाजी का बड़ा बयान: पोते को दिया था ऐसा आशीर्वाद कि पाकिस्तान वाले TV तोड़ने को मजबूर हो जाएं

Ishan Kishan: भारतीय क्रिकेट टीम में ईशान किशन की शानदार वापसी ने उनके परिवार और समर्थकों को बेहद खुशी दी है. औरंगाबाद के गोरडीहा स्थित अपने आवास पर उनके दादाजी ने बताया कि ईशान के पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बेहतरीन प्रदर्शन और भारत की जीत ने उन्हें गर्व से भर दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही ईशान को आशीर्वाद दिया था और कहा था कि वह ऐसी जीत हासिल करें कि पाकिस्तान में बैठे दर्शक अपनी टीवी तक तोड़ने को मजबूर हो जाएं.

पूर्व आशीर्वाद और प्रेरणा

दादाजी ने बताया कि उन्होंने ईशान किशन को हमेशा सकारात्मक रहने और हर मैच में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन देने की सलाह दी है. पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भी उन्होंने ईशान को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया था. उनका मानना है कि परिवार का समर्थन और आशीर्वाद खिलाड़ी के आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

ये भी पढ़ें: एक बिहारी पूरे पाकिस्तान पर भारी: ईशान किशन ने T20 WC में पाक टीम को धो डाला

Add Zee News as a Preferred Source

ईशान का आत्मविश्वास और तैयारी

ईशान किशन ने भी अपने दादाजी से कहा था कि वह मैच में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे. मैच के दौरान उनके खेल में यह प्रतिबद्धता साफ झलक रही थी. बल्लेबाजी और मैदान पर उनकी सक्रियता ने भारतीय टीम को निर्णायक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

परिवार और क्रिकेट प्रेमियों की खुशियां

दादाजी ने कहा कि ईशान की इस सफलता से परिवार के साथ-साथ औरंगाबाद के क्रिकेट प्रेमियों में भी खुशी का माहौल है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि ईशान किशन के भविष्य में और भी बड़े प्रदर्शन की उम्मीद है, और वह अपने खेल और मेहनत से भारतीय क्रिकेट को लगातार गर्वित करते रहेंगे.

रिपोर्ट: मनीष कुमार