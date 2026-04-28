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बिहार में नागलोकः औरंगाबाद में एक घर से निकले 40 सांप, गांव में मचा हड़कंप

Aurangabad News: औरंगाबाद में एक घर से 40 से ज्यादा जहरीले सांप निकलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई. इस घटना से परिवार इतना ज्यादा डरा हुआ है कि वापस अपने घर नहीं जाना चाहता है. पूरा मामला मदनपुर प्रखंड के चेई-नवादा पंचायत के बाबू गरडी गांव का है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 28, 2026, 01:57 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Aurangabad 40 Snakes Found: औरंगाबाद से एक ऐसी खौफनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. दरअसल, यहां एक घर से अचानक 40 से ज्यादा जहरीले सांप निकले. थोड़ी ही देर में यह घटना पूरे इलाके में फैल गई और घटनास्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. आधे घंटे से भी कम समय में घर के अंदर से 40 विषैले सांपों के निकलने से पूरा इलाका भयभीत है. वहीं घर वाले अब वापस घर के अंदर जाने से डर रहे हैं. यह घटना मदनपुर प्रखंड के चेई-नवादा पंचायत के बाबू गरडी गांव की है.

जानकारी के अनुसार, बाबू गरडी गांव निवासी रंजीत पासवान के पुराने पक्के घर में सबसे पहले एक सांप दिखा. परिवार के लोगों ने उसे लाठी से मार दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया. पहले सांप के मारे जाने के कुछ ही देर बाद उसी घर से एक के बाद एक करके 40 सांप निकल पड़े. यह नजारा देखकर घरवालों के साथ-साथ आसपास के लोग भी घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे.

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सांपों को देखकर चीख-पुकार मच गई. देखते ही देखते पूरा गांव मौके पर जमा हो गया. लगातार विषैले सांपों को निकलता देख ग्रामीण दंग रह गए और काफी भयभीत हो गए. गांव वालों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन कैंप की दूरी 10-12 किलोमीटर होने के कारण टीम समय पर नहीं पहुंच सकी. उधर दूसरी ओर सांपों से जान को खतरा होने की आशंका में गांव वालों ने करीब 32 सांपों को मार डाला. वहीं करीब एक दर्जन सांप लोगों से बच कर भागने में सफल रहे, जिससे गांव में अब भी डर का माहौल बना हुआ है.

वहीं रंजीत पासवान का परिवार इतना डरा हुआ है कि अब वह अपने घर में वापस नहीं आना चाहता है. सोमवार (27 अप्रैल) की रात को पूरा परिवार पड़ोसी के घर में सोया. परिजनों का कहना है कि गांव में इस तरह की घटना पहली बार देखने को मिली है. उन्हें डर है कि कहीं और सांप घर में छिपे न हों.

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