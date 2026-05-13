Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3215392
Zee Bihar JharkhandBH Aurangabad

पीएम मोदी ने की अपील का असर, साइकिल से औरंगाबाद कोर्ट पहुंचे जिला जज

PM Modi Appeal Impact: औरंगाबाद के जिला जज राजीव रंजन कुमार ने साइकिल से कोर्ट जाने का यह कदम पीएम मोदी की अपील के सपोर्ट में उठाया. जिला जज ने अपने दानी बिगहा स्थित सरकारी आवास से पुरानी जीटी रोड, समाहरणालय के मुख्य द्वार होते लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर व्यवहार न्यायालय पहुंचे.

Written By  Shailendra |Last Updated: May 13, 2026, 11:58 AM IST

Trending Photos

साइकिल से औरंगाबाद कोर्ट पहुंचे जिला जज
साइकिल से औरंगाबाद कोर्ट पहुंचे जिला जज

Aurangabad District Judge:10 और 11 मई, 2026 को पीएम मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की और इसका असर बिहार में दिखने लगा. 13 मई, 2026 दिन बुधवार को औरंगाबाद के प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार साइकिल से कोर्ट पहुंचे. इस दौरान उनके जितने बॉडीगार्ड थे वह भी साइकिल से ही जिला जज के साथ कोर्ट पहुंचे. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा है.

औरंगाबाद के जिला जज राजीव रंजन कुमार ने साइकिल से कोर्ट जाने का यह कदम पीएम मोदी की अपील के सपोर्ट में उठाया. जिला जज ने अपने दानी बिगहा स्थित सरकारी आवास से पुरानी जीटी रोड, समाहरणालय के मुख्य द्वार होते लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर व्यवहार न्यायालय पहुंचे.
 
साइकिल से कोर्ट जाकर जिला जज राजीव रंजन कुमार ने लोगों को मैसेज दिया कि ईंधन बचाने की जिम्मेदारी केवल जनता की नहीं, बल्कि न्यायाधीशों की भी है. सोशल मीडिया पर जज साहब की खूब तारीफ हो रही है.

बता दें कि पीएम मोदी ने अपने अपील में देशवासियों से पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील की की थी. उन्होंने कहा कि इस वैश्विक ऊर्जा संकट और अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते ईंधन कीमत बढ़ सकती हैं. इसलिए आपको पेट्रोल-डीजल काम यूज करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: CM सम्राट कुछ बड़ा करने वाले हैं? मंत्रियों, सचिव और अधिकारियों संग आज करेंगे बैठक

TAGS

PM ModiAurangabad Judge

Trending news

Samrat Choudhary
सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, 19 एजेंडों पर लगी मुहर
Gaya News
PM मोदी की अपील का बड़ा असर, गयाजी के सर्राफा बाजार में पसरा सन्नटा,संकट में कारोबार
Bihar politics
कैबिनेट बैठक में 19 गाड़ियां लेकर पहुंचे CM सम्राट, कार पूलिंग करके आए 3 मंत्री
Begusarai News
बेगूसराय में शादी के बीच धमाका; रस्मों के बीच फटा देसी बम... भीड़ ने आरोपी को पीटा
NEET Exam Cancelled
NEET 2026: नालंदा से सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, MBBS छात्र समेत 7 गिरफ्तार
Jharkhand Politics
चारों तरफ भगवा के बीच BJP को खटकने लगा झारखंड? अब शाह के ये करीबी होंगे तैनात
Jharkhand Politics
चारों तरफ भगवा के बीच BJP को खटकने लगा झारखंड? अब शाह के ये करीबी होंगे तैनात
kosi river project
कोसी नदी की तबाही पर लगेगी लगाम! ₹3 करोड़ की लागत से बन रहा 'सेंट्रल पायलट चैनल'
Bihar Police
बिहार की महिला पुलिसकर्मियों पर क्यों भड़के DGP विनय कुमार, कर दी इतनी सख्त टिप्पणी
Bihar Top 5 Crime News
Bihar Top 5 Crime News: गोलियों की गूंज से थर्राया पटना, कैमूर में मिली सिर कटी लाश