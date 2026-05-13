पीएम मोदी ने की अपील का असर, साइकिल से औरंगाबाद कोर्ट पहुंचे जिला जज

Aurangabad District Judge:10 और 11 मई, 2026 को पीएम मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की और इसका असर बिहार में दिखने लगा. 13 मई, 2026 दिन बुधवार को औरंगाबाद के प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार साइकिल से कोर्ट पहुंचे. इस दौरान उनके जितने बॉडीगार्ड थे वह भी साइकिल से ही जिला जज के साथ कोर्ट पहुंचे. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा है.

औरंगाबाद के जिला जज राजीव रंजन कुमार ने साइकिल से कोर्ट जाने का यह कदम पीएम मोदी की अपील के सपोर्ट में उठाया. जिला जज ने अपने दानी बिगहा स्थित सरकारी आवास से पुरानी जीटी रोड, समाहरणालय के मुख्य द्वार होते लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर व्यवहार न्यायालय पहुंचे.



साइकिल से कोर्ट जाकर जिला जज राजीव रंजन कुमार ने लोगों को मैसेज दिया कि ईंधन बचाने की जिम्मेदारी केवल जनता की नहीं, बल्कि न्यायाधीशों की भी है. सोशल मीडिया पर जज साहब की खूब तारीफ हो रही है.

बता दें कि पीएम मोदी ने अपने अपील में देशवासियों से पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील की की थी. उन्होंने कहा कि इस वैश्विक ऊर्जा संकट और अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते ईंधन कीमत बढ़ सकती हैं. इसलिए आपको पेट्रोल-डीजल काम यूज करना चाहिए.

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