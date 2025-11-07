'भैया की सरकार आएगी तो कट्टा-फिरौती, यही सब चलेगा', पीएम मोदी ने किया बिहार की जनता को सतर्क

Bihar Chunav 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद की जनसभा में राजद पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 'जंगलराज वालों' के पास वह सब कुछ है, जो नौकरी और निवेश दोनों के लिए खतरा है. उन्होंने बिहार की जनता को सतर्क करते हुए कहा कि ये (राजद समर्थक) खुली घोषणा कर रहे हैं कि 'भैया की सरकार' आएगी तो कट्टा, दोनाली और फिरौती, यही सब चलेगा, लेकिन बिहार में 'कट्टा सरकार' नहीं चाहिए.
PM Modi in Aurangabad: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया, अब दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर हैं. इसी क्रम में आज (7 नवंबर) पीएम मोदी ने औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा, 'कांग्रेस को भी उनके (राजद) वादों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह राजद के घोषणापत्र की बात भी नहीं करती. बिहार की जनता ने, युवाओं ने भी राजद के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है.
'उन्होंने बिहार के विकास में बाधा डाली'
PM मोदी ने कहा कि आप याद रखिए जब आपने नीतीश कुमार को यहां मौका दिया, उनके कार्यकाल के शुरुआती 9 साल दिल्ली में RJD और कांग्रेस की सरकार थी. दिल्ली में बैठे इन लोगों ने दिन-रात एक ही काम किया-बिहार से बदला लेना. उन्होंने लगातार बिहार के विकास में बाधा डाली और नीतीश कुमार को काम करने से रोका. 2014 में जब बिहार में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी, तो हमने बिहार के विकास के लिए तीन गुना ज़्यादा पैसा दिया.'
'RJD-कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है'
PM मोदी ने आगे कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में बिहार में लाखों भर्तियां हुई हैं, ये भर्तियां पूरी ईमानदारी से की गई हैं जबकि RJD-कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है, ये वो लोग हैं जो नौकरी के बदले जमीन अपने नाम करवा लेते हैं, ये खेल खेला गया, कोर्ट ने भी माना और आज ये जमानत पर बाहर हैं. ये जंगलराज के लोग जमानत पर बाहर हैं, ये RJD-कांग्रेस के लोग बिहार के युवाओं को कभी नौकरी नहीं दे सकते. कल हमने जंगलराज और सुशासन के बीच का अंतर देखा. कल बिहार के दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े सभी ने बिना किसी रोक-टोक के वोट डाला, जबकि हमने जंगलराज का वो दौर भी देखा है जब बूथ लूटे जाते थे, वोटिंग के दिन गोलियां चलती थीं, खून की नदियां बहाई जाती थीं.'
'बच्चों को रंगदार बनाने की बात कर रहे हैं'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'जंगलराज के गुर्गे आज भी खूब साजिशें रच रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव आयोग को पहले चरण का चुनाव इतने अच्छे ढंग से कराने के लिए बधाई देना चाहता हूं. जंगलराज वाले पहले से ही बच्चों को रंगदार बनाने की बात कर रहे हैं, वो खुलेआम ऐसा कर रहे हैं. ये लोग खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि 'अगर भैया की सरकार आई तो कट्टा, दुनाली, फिरौती, रंगदारी, यही सब चलेगा.' बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, बिहार को कुशासन वाली सरकार नहीं चाहिए.'