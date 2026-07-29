/औरंगाबाद में हिंसक झड़प रोकने पहुंची पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, थानाध्यक्ष समेत 4 जवान गंभीर रूप से घायल

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औरंगाबाद जिले में पुलिस टीम पर हमला होने की खबर सामने आई है. जिले के जम्होर थाना क्षेत्र के बलिकरना गांव में 29 जुलाई, 2026 दिन बुधवार को 2 पक्षों के बीच हो रही हिंसक मारपीट को शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर एक पक्ष के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया. वहीं, पुलिस टीम पर हुए इस अचानक हमले में जम्होर थानाध्यक्ष सूर्यवीर गुप्ता समेत 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं.
पुलिस टीम पर पथराव और लाठी-डंडों से अचानक अटैक
दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि बलिकरना गांव में 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर हिंसक मारपीट हो रही है. घटना की सूचना मिलते ही जम्होर थानाध्यक्ष सूर्यवीर गुप्ता अपनी टीम के साथ फौरन मौके पर पहुंचे. इसके बाद मामले को शांत करने की कोशिश करने लगे. जब पुलिस टीम दोनों पक्षों को शांत करना रही थी, तभी एक पक्ष के लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव और लाठी-डंडों से अचानक अटैक कर दिया.
थानाध्यक्ष समेत 4 जवान गंभीर रूप से घायल
इस अटैक में जम्होर थानाध्यक्ष सूर्यवीर गुप्ता, 2 सिपाही और 1 होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने सभी घायलों को फौरन इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया. यहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है.
वरीय पुलिस अधिकारी दलबल के साथ बलिकरना गांव पहुंचे
डॉक्टरों के अनुसार, थानाध्यक्ष सूर्यवीर गुप्ता के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. इसके बाद सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) और अन्य वरीय पुलिस अधिकारी दलबल के साथ बलिकरना गांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया.
हमलावरों पर केस दर्ज
वरीय अधिकारियों ने बताया कि कानून को हाथ में लेने वाले और पुलिस पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है. उन्होंने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर हमलावरों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिया गया है.
रिपोर्ट: मनीष कुमार