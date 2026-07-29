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औरंगाबाद में हिंसक झड़प रोकने पहुंची पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, थानाध्यक्ष समेत 4 जवान गंभीर रूप से घायल

Aurangabad News: औरंगाबाद के बलिकरना गांव में हो रही मारपीट की सूचना पाकर उसे रोकने पहुंची जम्होर थाना की पुलिस टीम पर एक पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया. अचानक हुए इस हमले में थानाध्यक्ष सूर्यवीर गुप्ता समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए. सभी घायल को इलाज के लिए तत्काल औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 29, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:39 PM IST
औरंगाबाद में हिंसक झड़प रोकने पहुंची पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, थानाध्यक्ष समेत 4 जवान गंभीर रूप से घायल
Image Credit: (Z News) औरंगाबाद में हिंसक झड़प रोकने पहुंची पुलिस टीम पर जानलेवा हमला

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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