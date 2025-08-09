भाभी से संबंध बनाता था छोटू, टेंशन में बड़े भाई ने हत्या कर दी, हो गया खुलासा
भाभी से संबंध बनाता था छोटू, टेंशन में बड़े भाई ने हत्या कर दी, हो गया खुलासा

Aurangabad Latest News: औरंगाबाद पुलिस ने छोटू हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बताया कि छोटू की हत्या उसके बड़े भाई ने की है. बड़े भाई रविरंजन की पत्नी के साथ छोटे भाई का अवैध संबंध था, इसलिए मार डाला.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 09, 2025, 09:43 AM IST

पत्नी के साथ संबंध बनाता था छोटा भाई, इसलिए मार डाला
Aurangabad/औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिले में एक ऐसी घटना का खुलासा हुआ है, जिसने सभी को हिला कर रख दिया है. 2 अगस्त, 2025 को छोटू विश्वकर्मा की हत्या क्यों और किसने की? पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बताया कि छोटू के बड़े भाई ने ही उसकी हत्या की है.

छोटू के बड़े भाई ने ही की हत्या

दरअसल, औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र के महमदपुर में छोटू विश्वकर्मा की हुई हत्या मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. अपने भाई की घिनौनी करतूतों से आजीज होकर छोटू के बड़े भाई रविरंजन ने ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी.

बड़े भाई की पत्नी से अवैध संबंध था छोटू का

एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि गिरफ्तार रविरंजन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और उसी की निशानदेही पर पुलिस ने कुछ जिंदा कारतूस के साथ उस हथियार को भी जब्त कर लिया है जिसका इस्तेमाल घटना को अंजाम देने में किया गया था. उन्होंने कहा कि रविरंजन भारी कर्ज में तो था ही, उसकी पत्नी के साथ छोटू के अवैध संबंध भी थे जिससे वह काफी परेशान रहता था. 

कब हुई थी घटना जानिए

गौरतलब है कि 2 अगस्त को छोटू की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी जब वह घर के दालान में खाट पर सोया हुआ था और यह बात लोगो के गले नही उतर रही थी कि आखिर घर मे किसने इस हत्या को अंजाम दिया.

रिपोर्ट: मनीष कुमार

