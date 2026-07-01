/औरंगाबाद में बड़ा हादसा, स्कूली बच्चों से भरी वैन नहर में गिरी, दर्जन भर बच्चे घायल

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औरंगाबाद जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां एक स्कूली बच्चे लेकर जा रही एक वैन अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई. इससे वैन में सवार करीब दर्जन भर बच्चे घायल हो गए हैं. घटना अंबा नबीनगर रोड पर कुटुंबा थाना क्षेत्र के तमसी मोड़ के पास की है. आसपास के लोगों ने सभी घायल बच्चों को तत्काल कुटुंबा रेफरल अस्पताल पहुंचाया. तीन बच्चों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. उन्हे बेहतर इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक, बाकी सभी बच्चों की स्थिति नियंत्रण में है.
दुर्घटनाग्रस्त स्कूली वैन, सेंट जेवियर हाई स्कूल की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि वैन सुबह-सुबह स्कूली बच्चों को लेकर महुआधाम की तरफ से अंबा आ रही थी. रास्ते में वह अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिससे यह हादसा हो गया . इधर, हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है.
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