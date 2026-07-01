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औरंगाबाद में बड़ा हादसा, स्कूली बच्चों से भरी वैन नहर में गिरी, दर्जन भर बच्चे घायल

औरंगाबाद जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां एक स्कूली बच्चे लेकर जा रही एक वैन अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई. इससे वैन में सवार करीब दर्जन भर बच्चे घायल हो गए हैं. घटना अंबा नबीनगर रोड पर कुटुंबा थाना क्षेत्र के तमसी मोड़ के पास की है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 01, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:20 AM IST
औरंगाबाद में बड़ा हादसा, स्कूली बच्चों से भरी वैन नहर में गिरी, दर्जन भर बच्चे घायल
Image Credit: औरंगाबाद में स्कूली बच्चों से भरी वैन नहर में गिरी (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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