बिहार में लापता बेटियों का कोई सुराग नहीं; भागलपुर में 17 तो औरंगाबाद में 5 दिनों से गायब है 6 नाबालिग बच्चियां, पुलिस के हाथ खाली

Missing Girls Case: बेटियों को सक्षम, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए पूरा देश आज पूरा देश राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहा है. राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें याद दिलाता है कि बेटियों को दया नहीं, अधिकार चाहिए और अधिकार तभी काम आते हैं, जब उन्हें जाना जाए. वहीं बिहार में बच्चियों के खिलाफ अपराध में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है. पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत का मामला अभी तक सुलझा नहीं है. इस बीच भागलपुर और औरंगाबाद जिले से कई बच्चियां संदिग्ध हालात में लापता हो गईं. भागलपुर में 17 औरंगाबाद में 4 दिनों से लापता 6 नाबालिग बच्चियों का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है.

औरंगाबाद में 5 दिनों से 4 बच्चियां लापता

औरंगाबाद (Aurangabad News) के देव थाना क्षेत्र से पिछले 5 दिनों से लापता 4 नाबालिग लड़कियों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल सका है. मामले का तब पता चल सका जब अचानक लापता हुई इन चारों लड़कियों में से एक के पिता ने देव थाने में इस आशय की एक लिखित शिकायत दर्ज कराई . शिकायत के बाद पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और पूरे मामले की गंभीरता से अनुसंधान कर रही है. एसडीपीओ चंदन कुमार से मिली जानकारी के अनुसार, एसपी के निर्देश पर इस मामले के उद्भेदन को लेकर विशेष टीम का गठन किया गया है, जो अपना कार्य कर रही है. उन्होंने जल्द ही लापता लड़कियों को बरामद कर लिए जाने की बात उन्होंने कही है.

भागलपुर में दो बच्चियां 17 दिन से लापता

वही, भागलपुर (Bhagalpur News) के बबरगंज थाना इलाके के महेशपुर और वारसलीगंज की रहने वाली दोनों बच्चियों के लापता होने के मामले का अब तक खुलासा नहीं हो सका है. माता-पिता की आंखें पथरा गई है, लेकिन प्रशासन अब तक दोनों को ढूंढने में नाकाम रही है. एसएसपी ने दो दिन पहले दावा किया था कि पुलिस बच्चियों के गायब होने के कड़ियों को मिला रही है लेकिन अब तक उसका पता नहीं लग पाना प्रशासन की विफलता का उदाहरण पेश कर रही है.

8 जनवरी को दोनों बच्चियां स्कूल से लापता हुई आज 17 दिन बीत चुके हैं. एसएसपी ने एसआईटी की टीम का गठन किया है. 3 डीएसपी और सिटी एसपी शामिल हैं लेकिन बच्चियां अब तक नहीं मिल सकी है. परिजनों को डर है कि उनकी बेटी को कहीं बेच तो नहीं दिया गया, आखिर पुलिस कैसे उसे ढूंढ नहीं पा रही है. वहीं प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ भी कर रही है. लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है.

