अनीस, आयुष और अनुष्का की क्या थी गलती? चाचा ने बेरहमी से कुल्हाड़ी से काट डाला, खून से लाल हुआ औरंगाबाद

Aurangabad News: औरंगाबाद जिले से एक खौफनाक घटना घटना सामने आयी है. यहां पर एक सनकी चाचा ने अपने भाई के तीन बच्चों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दिया. दिल को दहला देने वाली इस घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है. बताया जा रहा है कि अमंत पाल नामक शख्स ने अपने भाई गुड्डू पाल के 10 वर्षीय अनीस, 7 वर्षीय आयुष और 5 वर्षीय अनुष्का को धारदार हथियार से काट डाला, जिससे तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है.

हसपुरा थाना क्षेत्र के खुटहन गांव में इस दिल दहला देने वाली घटना से सन्नाटा पसरा हुआ है. बच्चों की बेहरमी से हत्या की खबर फैलते ही पूरे गांव में मातम छा गया है. तीनों को बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी अमंत पाल ने उसी धारदार हथियार से खुद पर भी जानलेवा हमला कर दिया.

सूचना मिलते ही हसपुरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से गंभीर रूप से घायल अमंत पाल को पाया और उसे तुरंत हसपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे गयाजी रेफर कर दिया गया है.

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मृतकों में 10 वर्षीय अनीस, 7 वर्षीय आयुष और 5 वर्षीय अनुष्का शामिल हैं, जिनकी उम्र इतनी कम थी कि उन्हें दुनियादारी का भी ठीक से इल्म नहीं था. इस बर्बर हत्याकांड के पीछे के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है. पुलिस इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि आखिर किस वजह से अमंत पाल ने अपने ही भतीजे-भतीजियों की इतनी निर्ममता से हत्या की. पुलिस ने तीनों मासूमों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है.

रिपोर्ट: मनीष कुमार

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