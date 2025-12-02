विधायक के शपथ ग्रहण का लगाया स्टेटस, विरोधियों ने युवक को मार दी गोली

Aurangabad News: औरंगाबाद में सोशल मीडिया पर विधायक के शपथ ग्रहण का स्टेटस लगाया तो विरोधियों ने युवक को गोली मार दी. घटना नगर थाना क्षेत्र के श्रीकृष्ण नगर मुहल्ले की है.गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे गयाजी रेफर कर दिया गया है.

ओबरा थाना क्षेत्र के कुशा निवासी घायल युवक राहुल ने बताया कि उसने अपने व्हाट्सअप स्टेटस में ओबरा से एनडीए विधायक डॉ प्रकाश चंद्रा के शपथ ग्रहण की तस्वीर लगाई थी जिससे नाराp पिसाई गांव निवासी चुन्नू पांडेय,अंकित पांडे समेत कुल 6 लोग उनके घर आए और स्टेटस को लेकर उलझ गए. तूतू मैं मैं बढ़ता गया और विवाद बढ़ने पर राहुल पर फायरिंग शुरू कर दी.

वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापामारी की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.