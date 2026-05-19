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Jamtara News: थाईलैंड में भारत का नाम रोशन करने वाली देवासी हेंब्रम से मिले बाबूलाल मरांडी, किया ये बड़ा वादा

विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने हाल ही में जामताड़ा के कुंडाहीट ब्लॉक के ताराबाग की रहने वाली देवासी हेंब्रम को सम्मानित किया. देवासी ने 4 से 7 मई तक थाईलैंड में आयोजित एक एयरगन शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था.

Written By  KUMAR CHANDAN|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 19, 2026, 02:57 PM IST

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देवासी हेंब्रम से मिले बाबूलाल मरांडी
देवासी हेंब्रम से मिले बाबूलाल मरांडी

विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने हाल ही में जामताड़ा के कुंडाहीट ब्लॉक के ताराबाग की रहने वाली देवासी हेंब्रम को सम्मानित किया. देवासी ने 4 से 7 मई तक थाईलैंड में आयोजित एक एयरगन शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था. उन्होंने देवासी को यह भी आश्वासन दिया कि उनकी शूटिंग के अभ्यास के लिए ज़रूरी सभी उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली देवासी को कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. जामताड़ा में अपनी पढ़ाई और शूटिंग का अभ्यास करने के साथ-साथ, वह अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए एक फिजियोथेरेपी सेंटर में काम करती हैं, जहां उन्हें हर महीने दो हजार रुपये मिलता है.

उनके पिताजी खेती मजदूरी का काम करते हैं. उन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत एयरगन शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है. थाईलैंड जाने में भी लोगों ने आर्थिक सहयोग किया था. रायफल शूटिंग के लिए जो किट और संसाधन होने चाहिए उसका इसके पास अभाव है. नेता प्रतिपक्ष ने देवासी को सम्मानित किया साथ ही कहा कि शूटिंग के किट के लिए जो भी आवश्यक संसाधन होगा वो उपलब्ध करवाएंगे. देवासी ने बताया कि जितना कीट प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर होना चाहिए, उतना नहीं है. नॉर्मल एयरगन रायफल है, उसी से प्रैक्टिस कर यहां तक पहुंची हैं.

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उन्होंने कहा कि अभी वर्ल्ड कप और ओलंपिक भी आने वाला है, उसके लिए मेरे पास जो रायफल है, उससे प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएगा. इसलिए चाहते हैं कि प्रॉपर किट मिल जाए तो बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं.  आने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल भी लाएंगे, साथ ही अन्य बच्चे भी उससे बेहतर प्रैक्टिस करेंगे और मेडल लाएंगे. देवासी ने बताया मेडल जीतने की जानकारी तो खेल विभाग के अधिकारियों तक भी पहुंच ही गया होगा, पर अब तक खेल विभाग की तरफ से कोई सहयोग या जानकारी नहीं आई है.

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