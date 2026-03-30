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बांका में करमा धरमा पर्व पर पोखर में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, मातम में बदली खुशियां

बांका में करमा धर्मा उत्सव के दौरान तालाब में डूबने से 3 छात्राओं की मौत हो गई. इस हादसे से गांव में मातम पसरा है. पूरा क्षेत्र गम में डूब गया है. बताया जा रहा है कि एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों डूब गईं.

Written ByShailendra
Published: Sep 23, 2026, 12:02 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:02 AM IST
बांका में करमा धरमा पर्व पर पोखर में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, मातम में बदली खुशियां
Image Credit: बांका में करमा धरमा पर्व के दौरान पोखर में डूबने से 3 लड़कियों की मौत (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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