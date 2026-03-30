/बांका में करमा धरमा पर्व पर पोखर में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, मातम में बदली खुशियां

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बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड स्थित कसबा पंचायत का शोभनाथपुर गांव 22 सितंबर, 2026 दिन मंगलवार को करमा-धर्मा पर्व की खुशियों में डूबा हुआ था, लेकिन शाम ढलते-ढलते यही खुशियां चीख-पुकार और मातम में बदल गईं. गांव के वार्ड नंबर 12 के पास स्थित दीघिया पोखर में नहाने गईं तीन नाबालिग छात्राओं की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. हादसा मंगलवार शाम करीब 4 बजे का है.
पर्व के सिलसिले में तांती टोला की करीब 10 सहेलियां एक साथ गांव से 200 मीटर दूर दीघिया पोखर में नहाने गई थी. नहाने के दौरान 12 साल की मौसम कुमारी अचानक पोखर के गहरे पानी में चली गई और छटपटाने लगी. उसे डूबता देख उसकी सहेलियां 13 साल की पुष्पा कुमारी और 13 साल की सीमा कुमारी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी. मगर, अफसोस पानी गहरा होने की वजह से दोनों खुद को भी नहीं संभाल सकी और देखते ही देखते तीनों छात्राएं पानी में समा गईं.
वहीं, किनारे पर मौजूद बाकी बच्चियों ने जब यह मंजर देखा, तो चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया. बच्चियों का शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण फौरन दौड़कर मौके पर पहुंचे और पोखर में कूद पड़े. काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने तीनों को पानी से बाहर निकाला. मगर, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. तीनों बच्चियों की मौत हो चुकी थी.
मृतकों की पहचान शोभनाथपुर के रहने वाले संजीव उर्फ कट्कुन तांती की बेटी मौसम कुमारी (12), हीरा तांती की बेटी पुष्पा कुमारी (13) और मन्नू तांती की बेटी सीमा कुमारी (13) के रूप में हुई है. तीनों गांव के ही मिडिल स्कूल में 7वीं और 8वीं की छात्राएं थी. इस घटना के बाद परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मौसम अपने मां-बाप की इकलौती बेटी थी. पुष्पा 4 बहनों में दूसरे नंबर पर थी, जबकि सीमा चार बहनों और एक भाई में तीसरे नंबर पर थी. परिजनों के करुण क्रंदन से पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया है.