/बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली, बांका में एक ही दिन में 6 लोगों की गई जान, 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे

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बांका में 4 अगस्त, 2026 दिन मंगलवार को कुदरत का कहर टूटा है. करीब एक बजे हुई मुसलाधार बारिश के बीच अचानक गिरी आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई. जिले के अलग-अलग इलाकों में ठनका की चपेट में आने से कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. सबसे दर्दनाक हादसा बांका टाउन थाना क्षेत्र के खावा गांव में हुआ, जहां खेत में धान रोपनी कर रहे ब्रह्मदेव यादव और उनके सात वर्षीय बेटे प्रिंस कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. पिता-पुत्र की एक साथ मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.
इन इलाकों में भी हुआ हादसा
इसके अलावा गोलाहू गांव के ईनोद यादव, लीलाबरन गांव की सरिता देवी, अमरपुर के सलेमपुर बहियार में अजय महतो और बाराहाट के दफरपुर गांव के साधु तांती की भी वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई. वहीं, रजौन और चांदन प्रखंड में वज्रपात से सात लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है.
प्रशासन ने जारी की चेतावनी
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई है. पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खेतों और खुले स्थानों में जाने से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है. फिलहाल, इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है.
मौसम खराब हो तो कीजिए बरतें ये सावधानी
जब मौसम खराब होने लगे और बारिश या बादल गरजने के दौरान अगर आप खेतों में हैं, तो वहां से तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे. अगर जलभराव वाले क्षेत्रों और खुले मैदानों में हैं, तो यहां रुकने से परहेज करें. इतना ही नहीं, कड़कड़ाती धूप या बारिश के दौरान ऊंचे पेड़ों, बिजली के खंभों या टावरों के नीचे शरण न लें.
रिपोर्ट: बीरेंद्र कुमार सिन्हा