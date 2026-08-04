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बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली, बांका में एक ही दिन में 6 लोगों की गई जान, 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे

Banka News: मंगलवार दोपहर करीब एक बजे तेज बारिश के दौरान अलग-अलग इलाकों में गिरी आकाशीय बिजली ने 6 लोगों की जान ले ली, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. बांका टाउन थाना क्षेत्र के खावा गांव में धान की रोपनी कर रहे ब्रह्मदेव यादव और उनके 7 साल के बेटे की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 04, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:43 PM IST
बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली, बांका में एक ही दिन में 6 लोगों की गई जान, 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे
Image Credit: (Photo-AI) बांका में एक ही दिन में 6 लोगों की गई जान

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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