/बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली, बांका में एक ही दिन में 6 लोगों की गई जान, 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे

बांका में 4 अगस्त, 2026 दिन मंगलवार को कुदरत का कहर टूटा है. करीब एक बजे हुई मुसलाधार बारिश के बीच अचानक गिरी आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई. जिले के अलग-अलग इलाकों में ठनका की चपेट में आने से कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. सबसे दर्दनाक हादसा बांका टाउन थाना क्षेत्र के खावा गांव में हुआ, जहां खेत में धान रोपनी कर रहे ब्रह्मदेव यादव और उनके सात वर्षीय बेटे प्रिंस कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. पिता-पुत्र की एक साथ मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.