बांका में आशा और ममता कार्यकर्ताओं का धरना, मांगे पूरी न होने पर वोट बहिष्कार का किया ऐलान

बांका जिले के अमरपुर में आशा और ममता कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में एक दिवसीय धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया. बिहार राज्य आशा एवं आशा फेसिलेटर संघ और बिहार राज्य ममता कार्यकर्ता संघ के आह्वान पर आयोजित इस आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और बिहार सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की.

धरना का नेतृत्व कर रही अमरपुर आशा संघर्ष समिति की प्रखंड अध्यक्षा वंदना कुमारी ने कहा कि हम वर्षों से 18 सूत्री मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने हमारी समस्याओं को अनदेखा किया है. इनमें प्रमुख मांगें हैं, पारितोषिक की जगह मानदेय देना, स्थायीकरण करना, तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा देना और आशा कार्यकर्ताओं को एएनएम पद पर पदोन्नत करना.

समिति की कोषाध्यक्ष पिंकी कुमारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने पारितोषिक राशि 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी है, लेकिन यह बिल्कुल नाकाफी है. हमारी मांग है कि पारितोषिक की जगह नियमित मानदेय दिया जाए और प्रत्येक कार्यकर्ता को 18 से 26 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिले. साथ ही हमें सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएं.

धरना में शामिल ममता कार्यकर्ता सोनी कुमारी ने कहा कि हम सभी ममता कार्यकर्ता अस्पतालों में 24 घंटे काम करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा देती हैं. अधिकतर ममता कार्यकर्ता महादलित रविदास परिवार से आती हैं, लेकिन हमें जो मानदेय मिलता है, वह एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम है. इतनी कम राशि से न तो परिवार का खर्च चलता है और न ही अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी हो पाती हैं.

ममता कार्यकर्ता नीलू देवी, रोहिणी कुमारी, पूजा कुमारी और अन्य कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारा शोषण लगातार जारी है. सरकार सिर्फ चुनाव के समय आश्वासन देती है, लेकिन स्थायी समाधान की ओर ध्यान नहीं देती. हम लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें उचित वेतन और सुरक्षा दी जाए.

धरना प्रदर्शन के अंत में आशा और ममता कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो वे आने वाले विधानसभा चुनाव में सपरिवार वोट बहिष्कार का निर्णय लेने को मजबूर होंगी. यह चेतावनी सरकार के लिए एक बड़ा संदेश है कि अब कार्यकर्ता सिर्फ आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे.

महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि दुर्गा पूजा नजदीक है और इस समय बकाया भुगतान व वेतन न मिलना उनके परिवारों के लिए और मुश्किल खड़ी कर रहा है. उन्होंने दोहराया कि यदि सरकार ने जल्द ही उनके मानदेय की समस्या का समाधान नहीं किया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगी.

इनपुट- बीरेंद्र कुमार सिन्हा

