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बांका में फिर गरजा बुलडोजर! 23 अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन

Banka News: बांका जिले के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत बल्लिकित्ता पंचायत के रामचंद्रपुर इटहरी गांव में सरकारी भूमि को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए अंचल प्रशासन ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 23, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:44 PM IST
बांका में फिर गरजा बुलडोजर! 23 अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन
Image Credit: (Z News) 23 अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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