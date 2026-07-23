/बांका में फिर गरजा बुलडोजर! 23 अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन

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बांका जिले के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत बल्लिकित्ता पंचायत के रामचंद्रपुर इटहरी गांव में सरकारी भूमि को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई की. 20 जुलाई, 2026 दिन सोमवार को प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को स्वयं कब्जा हटाने के लिए समय दिया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया.
सीओ आकाशदीप सिन्हा और थानाध्यक्ष राकेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमित भूमि को खाली कराया. कार्रवाई के दौरान थानाध्यक्ष ने मानवीय पहल दिखाते हुए लोगों को स्वयं अपना सामान हटाने का अवसर भी दिया, जिसकी ग्रामीणों ने सराहना की.
सीओ आकाशदीप सिन्हा ने बताया कि कुल 28 लोगों की तरफ से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था. इनमें से 23 अतिक्रमणकारियों से भूमि को मुक्त करा लिया गया है, जबकि 5 लोगों ने अपनी जमाबंदी के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं. इन जमाबंदियों के रद्दीकरण के लिए आवेदन उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है. जांच और रद्दीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. मौके पर अंचल और पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी और जवान मौजूद रहे.
रिपोर्ट: बीरेंद्र कुमार सिन्हा