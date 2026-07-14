/रात को खाकर सोने गई, सुबह फंदे से झूलती मिली, बांका में 19 साल की युवती की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत, जांच जारी

Banka News: बिहार के बांका जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र के सुडियाडीह गांव में रविवार को 19 वर्षीय युवती रूबी कुमारी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई. युवती का शव उसके घर के कमरे में फंदे से लटका मिला. घटना की सूचना मिलते ही आनंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया. इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई. मृतका के पिता कामदेव यादव ने बताया कि उनकी पुत्री रात में खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई थी. सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर परिजनों ने उसे आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद संदेह होने पर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया. अंदर जाकर देखा तो रूबी कुमारी घर की छत में लगे बांस के सहारे रस्सी के फंदे से लटकी हुई थी. परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया.