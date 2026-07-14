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रात को खाकर सोने गई, सुबह फंदे से झूलती मिली, बांका में 19 साल की युवती की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत, जांच जारी

Banka News: बिहार के बांका जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र के सुडियाडीह गांव में 19 वर्षीय रूबी कुमारी का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 14, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:13 AM IST
रात को खाकर सोने गई, सुबह फंदे से झूलती मिली, बांका में 19 साल की युवती की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत, जांच जारी
Image Credit: बांका में 19 साल की युवती की रहस्यमय परिस्थितियों में मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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