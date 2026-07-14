/रात को खाकर सोने गई, सुबह फंदे से झूलती मिली, बांका में 19 साल की युवती की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत, जांच जारी

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Banka News: बिहार के बांका जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र के सुडियाडीह गांव में रविवार को 19 वर्षीय युवती रूबी कुमारी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई. युवती का शव उसके घर के कमरे में फंदे से लटका मिला. घटना की सूचना मिलते ही आनंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया. इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई. मृतका के पिता कामदेव यादव ने बताया कि उनकी पुत्री रात में खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई थी. सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर परिजनों ने उसे आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद संदेह होने पर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया. अंदर जाकर देखा तो रूबी कुमारी घर की छत में लगे बांस के सहारे रस्सी के फंदे से लटकी हुई थी. परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया.
घटना की सूचना पर आनंदपुर थानाध्यक्ष विनोद कुमार के निर्देश पर ASI रोहित कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे. पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से मृतका का एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है. स्थानीय स्तर पर प्रेम प्रसंग की चर्चा हो रही है, हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है.
आनंदपुर थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है. खबर लिखे जाने तक मृतका के परिजनों द्वारा थाने में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया था.
बताया जाता है कि रूबी कुमारी दो बहनों में बड़ी थी और आठवीं कक्षा तक पढ़ी थी. करीब दो वर्ष पहले उसकी मां का निधन हो गया था. उसके पिता मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जबकि उसका एक भाई रोजगार के सिलसिले में बेंगलुरु में रहता है.
रिपोर्ट: बिरेन्द्र सिन्हा