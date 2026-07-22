'26 जुलाई तक दें जवाब, नहीं तो रद्द होगा राशन कार्ड', बांका में खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई से हड़कंप

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बिहार के बांका जिले अंतर्गत अमरपुर प्रखंड में फर्जी और अपात्र राशन कार्डधारियों के खिलाफ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. विभागीय जांच के दौरान संदिग्ध पाए गए कुल 4,025 राशन कार्डधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. विभाग की इस सख्त कार्रवाई से फर्जी तरीके से योजना का लाभ ले रहे लोगों में हड़कंप मच गया है.
26 जुलाई तक दस्तावेज जमा करने का अल्टीमेटम
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) रविन्द्र शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जिन कार्डधारियों को नोटिस भेजा गया है. उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए 26 जुलाई, 2026 दिन रविवार तक का समय दिया गया है.
ये दस्तावेज कार्यालय में जमा करने होंगे
आधार कार्ड की छायाप्रति
पात्रता से संबंधित आवश्यक दस्तावेज
लिखित स्पष्टीकरण पत्र
कार्रवाई की चेतावनी
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अगर कोई कार्डधारी निर्धारित समय सीमा 26 जुलाई के भीतर अपना स्पष्टीकरण और दस्तावेज पेश नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है. ऐसी स्थिति में संबंधित राशन कार्ड को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा.
केवल पात्र लाभुकों को मिलेगा योजना का लाभ
विभाग का कहना है कि यह अभियान केवल वास्तविक और पात्र लाभुकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है. सभी मामलों की निष्पक्ष जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
रिपोर्ट: बिरेंद्र कुमार सिन्हा