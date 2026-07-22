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'26 जुलाई तक दें जवाब, नहीं तो रद्द होगा राशन कार्ड', बांका में खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई से हड़कंप

बांका के अमरपुर प्रखंड में संदिग्ध राशन कार्डधारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. विभागीय जांच में संदिग्ध पाए गए 4,025 राशन कार्डधारियों को कारण-पृच्छा नोटिस जारी किया गया है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रविन्द्र शर्मा ने बताया कि सभी लाभुकों को 26 जुलाई तक आधार कार्ड, पात्रता संबंधी दस्तावेज और स्पष्टीकरण पत्र जमा करना होगा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 22, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:13 PM IST
'26 जुलाई तक दें जवाब, नहीं तो रद्द होगा राशन कार्ड', बांका में खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई से हड़कंप
Image Credit: (Z News) 4,025 राशन कार्डधारियों पर विभाग की नजर!

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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