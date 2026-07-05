/शाम ढलते ही गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला बांका, 2 लोगों की मौत, इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात

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बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के बलिया में रविवार शाम करीब 7 बजे गोलीबारी में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों मृतक अमरपुर थाना क्षेत्र के ही धर्माराय गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही बांका के पुलिस अधीक्षक (SP) भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है.
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई है. वारदात किस वजह से हुई अभी तक पूरी तरह खुलासा नहीं हो पाया है.
घटना की जानकारी देते हुए बांका के एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि घटना स्थल पर अक्सर कुछ लोगों का जमावड़ा लगा रहता था. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बारीकी से जांच कर रही है, ताकि हत्या की वजह और आरोपियों का पता लगाया जा सके.
रिपोर्ट: बीरेंद्र सिन्हा