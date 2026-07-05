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शाम ढलते ही गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला बांका, 2 लोगों की मौत, इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात

Banka Double Murder: बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के बलिया में 5 जुलाई को गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई. मृतक थाना क्षेत्र के धर्माराय गांव के रहने वाले थे. रविवार शाम 7 बजे की घटना घटी. मौके पर एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर शव को कब्जे मैं लेकर जांच कर रही है. साथ ही गोलीबारी किस किरण से पता लगाया जा रहा है. एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि जानकारी मिल रही कि घटना स्थल पर जमावाड़ा लगा. फिलहाल, हत्या की वजह का पता लगाया जा रहा है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 05, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:06 PM IST
शाम ढलते ही गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला बांका, 2 लोगों की मौत, इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात
Image Credit: (Z News) बलिया में गोली मारकर दो लोगों की हत्याSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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