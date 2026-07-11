Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Banka
  • /बांका एनकाउंटरः डबल मर्डर कांड के आरोपी सचिन सिंह का हाफ एनकाउंटर, रांची से गिरफ्तार करके लाई थी पुलिस

बांका एनकाउंटरः डबल मर्डर कांड के आरोपी सचिन सिंह का हाफ एनकाउंटर, रांची से गिरफ्तार करके लाई थी पुलिस

Banka Encounter: बांका में आज सुबह-सुबह पुलिस ने डबल मर्डर कांड के मुख्य अभियुक्त सचिन का हाफ एनकाउंटर कर दिया. बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब उसे हथियार बरामदगी के लिए लेकर गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की, इस दौरान जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 11, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:52 AM IST
बांका एनकाउंटरः डबल मर्डर कांड के आरोपी सचिन सिंह का हाफ एनकाउंटर, रांची से गिरफ्तार करके लाई थी पुलिस
Image Credit: बांका एनकाउंटर (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बांका एनकाउंटरः डबल मर्डर कांड के आरोपी सचिन सिंह का हाफ एनकाउंटर, रांची से गिरफ्तार
Banka Encounter51 min ago
2
Neeraj Kumar Sinha1 hr ago
3
Jharkhand breaking news1 hr ago
4
Begusarai News2 hrs ago
5
bihar breaking news2 hrs ago