/बांका एनकाउंटरः डबल मर्डर कांड के आरोपी सचिन सिंह का हाफ एनकाउंटर, रांची से गिरफ्तार करके लाई थी पुलिस

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बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के चर्चित बीते दिन बलिया गांव के पास डबल मर्डर कांड के मुख्य अभियुक्त सचिन कुमार उर्फ सचिन सिंह को पुलिस ने झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन स्थित अमृत होटल से गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद शनिवार (11 जुलाई) की तड़के उसे घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था. इसी दौरान पुलिस और अभियुक्त के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए बांका के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
इस पर बांका एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि 5 जुलाई की शाम अमरपुर थाना क्षेत्र के बलिया-पड़घेला मार्ग पर मोटरसाइकिल सवार दो युवकों गुंजन सिंह (34 वर्ष) एवं सीटू कुमार (33 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अमरपुर थाना कांड संख्या 393/26 दर्ज कर पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था. पुलिस ने बताया कि घटना के 72 घंटे के भीतर अन्य सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त सचिन सिंह की लगातार तलाश की जा रही थी.
उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उसे रांची रेलवे स्टेशन स्थित अमृत होटल से गिरफ्तार किया गया. 11 जुलाई की सुबह करीब 4:25 बजे हथियार की बरामदगी के लिए ले जाने के दौरान अभियुक्त ने छिपाकर रखी पिस्तौल निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास किया. आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में उसके दाहिने पैर में गोली लगी. घटना के बाद पुलिस ने मौके से घटना में प्रयुक्त पिस्तौल भी बरामद कर ली है, जिसे एफएसएल जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है.
पुलिस के अनुसार, घायल अभियुक्त का इलाज सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के उपरांत उसे भागलपुर रेफर किया गया. अभियुक्त सचिन सिंह के विरुद्ध पहले से हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, सरकारी कार्य में बाधा, विद्युत अधिनियम एवं खनन अधिनियम सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं. इस पूरे मामले की जांच एसआईटी की ओर से की जा रही है.