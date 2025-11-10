Advertisement
बांका में थमा चुनावी शोर! अब 14.51 लाख मतदाता तय करेंगे 58 प्रत्याशियों की किस्मत, 11 नवंबर को होगा मुकाबला

Assembly Elections 2025: बांका जिले में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, अब 14.51 लाख मतदाता 11 नवंबर को 5 सीटों पर 58 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे.

 

Edited By:  harsh singh|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:22 AM IST

Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार रविवार शाम पांच बजे थम गया है. अब सभी उम्मीदवारों की किस्मत 11 नवंबर को ईवीएम में बंद हो जाएगी. जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कुल 58 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 14.51 लाख मतदाता करेंगे.

सोमवार की रात से ही जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं ताकि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके. सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की सघन जांच चल रही है. अब प्रत्याशी केवल घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं. जिले में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, और इसके लिए कुल 1855 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवदीप शुक्ला और एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी बूथों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसके अलावा 183 सेक्टर दंडाधिकारी, 43 जोनल दंडाधिकारी और 5 सुपर जोनल अधिकारी की नियुक्ति की गई है. मतदान केंद्रों पर 198 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात रहेंगे। जिला पुलिस बल के अलावा CAPF को सुरक्षा का पूरा जिम्मा सौंपा गया है.

एसपी ने बताया कि अब तक 699 लोगों की गिरफ्तारी की गई है ताकि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी न हो. जिला प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों. दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर, रैंप और सहायकों की व्यवस्था की गई है.

हर बूथ से लाइव वेबकास्टिंग
इस बार पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है. प्रशासन हर बूथ की गतिविधि पर सीधी नजर रखेगा ताकि किसी भी गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके.

सबसे ज्यादा प्रत्याशी बेलहर में
इस बार बेलहर सीट पर 15 प्रत्याशी, बांका में 14, अमरपुर में 11, कटोरिया में 10, और धोरैया में 8 प्रत्याशी मैदान में हैं.
मतगणना की तैयारी भी पूरी कर ली गई है. बांका, कटोरिया, अमरपुर और बेलहर विधानसभा की मतगणना पीबीएस कॉलेज में होगी, जबकि धोरैया की मतगणना केन्द्रीय विद्यालय में कराई जाएगी.

प्रशासन का कहना है कि इस बार का चुनाव शांतिपूर्ण, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत होगा. जिले के अधिकारी मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वे निर्भय होकर मतदान करें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं.

इनपुट- बीरेंद्र कुमार सिन्हा

