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बांका में कांवरियों को नहीं होगी कोई दिक्कत, कटोरिया के विधायक ने संभाला मोर्चा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

Shravani Mela 2026: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं. कटोरिया के भाजपा विधायक पूरनलाल टुडू ने अधिकारियों के साथ कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण कर बिजली, पानी, शौचालय, स्वच्छता, अतिक्रमण हटाने और अन्य जरूरी सुविधाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 05, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:19 PM IST
बांका में कांवरियों को नहीं होगी कोई दिक्कत, कटोरिया के विधायक ने संभाला मोर्चा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
Image Credit: बांका में कांवरियों को नहीं होगी कोई दिक्कत, कटोरिया के विधायक ने संभाला मोर्चाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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