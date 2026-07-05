/बांका में कांवरियों को नहीं होगी कोई दिक्कत, कटोरिया के विधायक ने संभाला मोर्चा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

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Shravani Mela 2026: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन शेष हैं. 31 जुलाई से श्रावणी मेले का शुभारंभ होगा. सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किलोमीटर लंबा कच्चा कांवरिया पथ है, जिसमें 55 किलोमीटर हिस्सा बांका जिले में पड़ता है. यह रास्ता बिहार के बांका जिले के धौरी से शुरू होकर झारखंड के दुम्मा तक 55 किलोमीटर तक बांका क्षेत्र में पड़ता है.
शेष कांवरिया पथ भागलपुर, मुंगेर और देवघर जिलों में पड़ता है. इसलिए बांका जिला प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती रही है. प्रतिदिन लाखों शिवभक्त सुल्तानगंज से गंगाजल उठाकर कच्ची कांवरिया पथ से होते हुए 'बोल बम' का जयकारा लगाते हुए देवघर पहुंचते हैं और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं. सावन माह में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा भोले के दर्शन और जलाभिषेक के लिए यहां पहुंचते हैं.
श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर कटोरिया के भाजपा विधायक पूरनलाल टुडू ने खराब स्थिति देखकर विधायक ने अधिकारियों की पर नाराजगी जताई और कहा कि अभी भी कई कार्य अधूरे हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाए.
उन्होंने कच्ची कांवरिया पथ पर बिजली, पानी, शौचालय, स्नानागार, स्वच्छता, अतिक्रमण हटाने तथा कटोरिया चौक से गुजरने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए बायपास रोड की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया. साथ ही जगह-जगह शिविर एवं कैंप लगाने सहित श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने की बात कही.
रिपोर्ट: बीरेंद्र कुमार सिन्हा