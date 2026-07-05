/बांका में कांवरियों को नहीं होगी कोई दिक्कत, कटोरिया के विधायक ने संभाला मोर्चा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

शेष कांवरिया पथ भागलपुर, मुंगेर और देवघर जिलों में पड़ता है. इसलिए बांका जिला प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती रही है. प्रतिदिन लाखों शिवभक्त सुल्तानगंज से गंगाजल उठाकर कच्ची कांवरिया पथ से होते हुए 'बोल बम' का जयकारा लगाते हुए देवघर पहुंचते हैं और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं. सावन माह में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा भोले के दर्शन और जलाभिषेक के लिए यहां पहुंचते हैं.