/बांका के कटोरिया में 7 वर्षीय छात्र की मौत पर बवाल, 4 घंटे सड़क जाम, पुलिस वाहनों में भी तोड़फोड़

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Banka News: बिहार के बांका के कटोरिया में जख्मी LKG के छात्र की मौत के बाद भड़का आक्रोश, सड़क जाम कर टायर जलाए और आगजनी की गई. करीब चार घंटे तक कटोरिया-बांका मुख्य मार्ग पूरी तरह जाम रहा. काफी मशक्कत के बाद जाम हटाया गया. घटना को देखते हुए बांका SP अमितेश कुमार देर रात करीब 9:30 बजे कटोरिया थाना पहुंचे. उन्होंने घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली तथा पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए. साथ ही उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है.
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया. कटोरिया थाना, जयपुर थाना, आनंदपुर थाना तथा 112 नंबर गश्ती दल के वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए. SDPO के वाहन में भी तोड़फोड़ का प्रयास किया गया, लेकिन चालक समय रहते वाहन को वहां से निकालने में सफल रहा. तोड़फोड़ की घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
बताया जाता है कि 22 जून को कटोरिया थाना क्षेत्र के राधानगर स्थित माउंट केरल आवासीय विद्यालय में LKG के 7 वर्षीय छात्र आनंद कुमार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया था. उस पर सिर और गर्दन पर एक दर्जन से अधिक वार किए गए थे. गंभीर रूप से घायल आनंद को पहले कटोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बांका सदर अस्पताल रेफर किया गया. वहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल भेज दिया. वहां भी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे पटना रेफर किया गया, लेकिन पटना में किसी अस्पताल में भर्ती नहीं होने के कारण उसे वापस भागलपुर लाया जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में छात्र की मौत हो गई.
मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिजन, ग्रामीण और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में राधानगर बाजार पहुंच गए और कटोरिया-बांका मुख्य मार्ग पर शव रखकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. सड़क पूरी तरह जाम हो गई, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार के निर्देश पर SDPO डॉ. रविंद्र मोहन प्रसाद ने मृतक के परिजनों से 15 दिन का समय मांगा और छात्र पर हमला करने वाले अपराधी को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया. वहीं पुलिस ने तत्काल विद्यालय के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है.
रिपोर्ट: बीरेंद्र कुमार सिन्हा