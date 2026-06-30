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बांका के कटोरिया में 7 वर्षीय छात्र की मौत पर बवाल, 4 घंटे सड़क जाम, पुलिस वाहनों में भी तोड़फोड़

Banka News: बांका के कटोरिया में LKG के 7 वर्षीय छात्र आनंद कुमार की मौत के बाद जनाक्रोश फूट पड़ा. आक्रोशित लोगों ने कटोरिया-बांका मुख्य मार्ग पर शव रखकर सड़क जाम किया, टायर जलाए और आगजनी की. प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 30, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:15 PM IST
बांका के कटोरिया में 7 वर्षीय छात्र की मौत पर बवाल, 4 घंटे सड़क जाम, पुलिस वाहनों में भी तोड़फोड़
Image Credit: बांका के कटोरिया में 7 वर्षीय छात्र की मौत पर बवालSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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