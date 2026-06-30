/बांका के कटोरिया में 7 वर्षीय छात्र की मौत पर बवाल, 4 घंटे सड़क जाम, पुलिस वाहनों में भी तोड़फोड़

बताया जाता है कि 22 जून को कटोरिया थाना क्षेत्र के राधानगर स्थित माउंट केरल आवासीय विद्यालय में LKG के 7 वर्षीय छात्र आनंद कुमार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया था. उस पर सिर और गर्दन पर एक दर्जन से अधिक वार किए गए थे. गंभीर रूप से घायल आनंद को पहले कटोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बांका सदर अस्पताल रेफर किया गया. वहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल भेज दिया. वहां भी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे पटना रेफर किया गया, लेकिन पटना में किसी अस्पताल में भर्ती नहीं होने के कारण उसे वापस भागलपुर लाया जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में छात्र की मौत हो गई.