/बांका: कटोरिया के महादलित टोला में गंदगी का अंबार, लाखों खर्च के दावों पर उठे सवाल

Banka News: बिहार के बांका जिला के कटोरिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या-4 स्थित महादलित (मेहतर) टोला में सफाई व्यवस्था की बदहाली से स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है. यहां की pcc सड़क गंदगी के अंबार में तब्दील हो चुकी है. सड़क किनारे की नालियों की उड़ाही अधूरी छोड़ दिए जाने और समय पर सफाई नहीं होने के कारण उनमें कचरा सड़ रहा है, जिससे पूरे इलाके में दुर्गंध फैल रही है. राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.