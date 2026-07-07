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बांका: कटोरिया के महादलित टोला में गंदगी का अंबार, लाखों खर्च के दावों पर उठे सवाल

Banka News: बिहार के बांका जिला के कटोरिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या-4 स्थित महादलित (मेहतर) टोला में सफाई व्यवस्था की बदहाली से लोगों में नाराजगी है. अधूरी नाला सफाई, सड़कों पर गंदगी, जलजमाव और दुर्गंध के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 07, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:33 AM IST
बांका: कटोरिया के महादलित टोला में गंदगी का अंबार, लाखों खर्च के दावों पर उठे सवाल
Image Credit: कटोरिया के महादलित टोला में गंदगी का अंबार, लाखों खर्च के दावों पर उठे सवालSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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