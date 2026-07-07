/बांका: कटोरिया के महादलित टोला में गंदगी का अंबार, लाखों खर्च के दावों पर उठे सवाल

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Banka News: बिहार के बांका जिला के कटोरिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या-4 स्थित महादलित (मेहतर) टोला में सफाई व्यवस्था की बदहाली से स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है. यहां की pcc सड़क गंदगी के अंबार में तब्दील हो चुकी है. सड़क किनारे की नालियों की उड़ाही अधूरी छोड़ दिए जाने और समय पर सफाई नहीं होने के कारण उनमें कचरा सड़ रहा है, जिससे पूरे इलाके में दुर्गंध फैल रही है. राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगर पंचायत सफाई व्यवस्था पर हर महीने लाखों रुपये खर्च करने का दावा करती है, लेकिन वार्ड संख्या-4 के महादलित टोला में इसका कोई असर दिखाई नहीं देता. लोगों का कहना है कि इस वार्ड के लिए नियुक्त सफाईकर्मी दूसरे इलाकों में सफाई कार्य करते हैं, जबकि यहां नियमित सफाई नहीं होने से जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं.
बरसात शुरू होने के बावजूद नालियों की समुचित उड़ाही नहीं होने से PCC सड़क पर जलजमाव की स्थिति बनी रहती है. सड़ते कचरे और गंदे पानी से उठने वाली बदबू लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क से गुजरते समय उन्हें नाक ढककर चलना पड़ता है. यदि जल्द सफाई नहीं कराई गई तो जलजमाव के साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है.
स्थानीय नागरिकों ने नगर प्रशासन से अविलंब नालियों की पूरी सफाई, नियमित कचरा उठाव और वार्ड में प्रभावी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि नगर पंचायत को केवल कागजी दावों तक सीमित रहने के बजाय जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वार्डवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके.
रिपोर्ट: बीरेंद्र कुमार सिन्हा