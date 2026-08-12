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बांका में वज्रपात का कहर: अलग-अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत, 3 घायल, इलाके में पसरा मातम

Banka News: बांका जिले में अलग-अलग जगहों पर वज्रपात की चपेट में आने से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हुए हैं. सुईया के बोड़ा गांव में धान रोपाई के दौरान तीन महिलाओं की मौत हुई. वहीं बौसी के कैरी गांव और सिराय में भी दो लोगों की जान चली गई.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 12, 2026, 06:06 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:31 AM IST
बांका में वज्रपात का कहर: अलग-अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत, 3 घायल, इलाके में पसरा मातम
Image Credit: बांका में वज्रपात का कहर: अलग-अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत, 3 घायल (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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