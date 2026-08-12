/बांका में वज्रपात का कहर: अलग-अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत, 3 घायल, इलाके में पसरा मातम

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Banka News: बांका जिले में बुधवार को अलग-अलग जगहों पर हुई वज्रपात की घटनाओं ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. जिले में आकाशीय बिजली गिरने से कुल पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हुए हैं. हादसों के बाद प्रभावित गांवों में मातम पसरा हुआ है. अचानक हुए वज्रपात से ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के दौरान खेतों में काम कर रहे लोगों पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे कई लोग इसकी चपेट में आ गए.
पहली घटना सुईया थाना क्षेत्र के बोड़ा गांव की है. यहां धान की रोपाई के दौरान चार महिलाएं और एक युवक खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक तेज बारिश के बीच वज्रपात हो गया. आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग झुलसकर घायल हो गए. घटना के बाद खेत में अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद ग्रामीणों ने आनन-फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची.
इसके अलावा बौसी थाना क्षेत्र के कैरी गांव में भी वज्रपात की घटना सामने आई, जहां 50 वर्षीय सुफयाना खातून की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई. वहीं, बौसी नगर क्षेत्र के सिराय में 70 वर्षीय सुरेश यादव भी वज्रपात की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई. लगातार हुई इन घटनाओं से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.
घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर हरसंभव सहायता का भरोसा दिया. प्रशासन की ओर से आपदा विभाग के नियमों के तहत मृतकों के आश्रितों को समुचित मुआवजा देने की बात कही गई है. वहीं, बेलहर विधायक मनोज यादव ने भी घटनास्थल पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया. विधायक ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. प्रशासन ने लोगों से बारिश और वज्रपात के दौरान खुले मैदान, खेत और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की अपील की है.