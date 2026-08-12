/बांका में वज्रपात का कहर: अलग-अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत, 3 घायल, इलाके में पसरा मातम

घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर हरसंभव सहायता का भरोसा दिया. प्रशासन की ओर से आपदा विभाग के नियमों के तहत मृतकों के आश्रितों को समुचित मुआवजा देने की बात कही गई है. वहीं, बेलहर विधायक मनोज यादव ने भी घटनास्थल पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया. विधायक ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. प्रशासन ने लोगों से बारिश और वज्रपात के दौरान खुले मैदान, खेत और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की अपील की है.