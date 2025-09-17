Banka News: बांका का अतुल सुभाष! पत्नी की प्रताड़ना से परेशान पति ने वीडियो बनाकर की खुदकुशी
Banka News: बांका का अतुल सुभाष! पत्नी की प्रताड़ना से परेशान पति ने वीडियो बनाकर की खुदकुशी

Banka Crime News: बांका के कटोरिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 6 रखजवाड़ा गांव निवासी निवास कुमार ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर जहर खाकर अपनी जान दे दी. मरने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: K Raj Mishra|Last Updated: Sep 17, 2025, 09:58 AM IST

Wife Harassment Man Suicide: बिहार के बांका से अतुल सुभाष जैसा ही एक मामला समाने आया है. .यहां पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी. मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाए. उसने अपनी मौत के लिए पत्नी और ससुरालवालों को जिम्मेदार ठहराया. इसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी. घटना कटोरिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 6 रखजवाड़ा गांव की है. मृतक की पहचान गांव निवासी जगन्नाथ शर्मा के 29 वर्षीय पुत्र निवास कुमार के रूप में हुई है. 

जानकारी के मुताबिक, मृतक निवास कुमार की शादी पिछले साल 14 जुलाई को देवघर जिले के तिलौना गांव निवासी ज्योति कुमारी से हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही दांपत्य जीवन में तनाव बना रहा. परिजनों के अनुसार, पत्नी कभी भाई तो कभी जीजा के साथ बार-बार मायके चली जाती थी और ससुराल पक्ष के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी. मृतक के परिजनों के अनुसार, जब निवास अपनी पत्नी की विदाई कराने गया तो पत्नी ने बेवफाई का आरोप लगाते हुए अपनी मांग का सिंदूर मिटा दिया. वहीं ससुरालवालों ने भी उसको बेइज्जत करके घर से भगा दिया था. इसके बाद मृतक को आधी रात को दूसरे के घर में शरण लेनी पड़ी थी.

वहीं निवास कुमार ने मरने से पहले जो वीडियो बनाया उसमें वह अपने हाथों में सल्फास की गोलियां लिए हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो में उसने अपनी पत्नी ज्योति कुमारी, सास और साले सहित कई लोगों पर प्रताड़ित करने और उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. वीडियो में उसने यह भी कहा कि पत्नी जेवर और रुपये लेकर मायके भाग गई है. इसके बाद उसने सल्फास खा लिया. बेहोश होने पर परिजन उसे कटोरिया रेफरल अस्पताल ले गए, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए देवघर एम्स रेफर कर दिया. इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई. घटना को लेकर मृतक के पिता जगन्नाथ शर्मा के बयान पर पुलिस ने पत्नी सहित छह लोगों पर मामला दर्ज किया है. 

रिपोर्ट- बीरेंद्र कुमार

