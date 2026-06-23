/बांका के नए SP अमितेश कुमार ने संभाली कमान, अवैध धंधों पर दिया कड़ी कार्रवाई के संकेत

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Banka News: बिहार के बांका जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक (SP) अमितेश कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है. पुलिस कार्यालय पहुंचने पर जिला पुलिस बल की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया. पदभार संभालने के साथ ही उन्होंने जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा अपराध नियंत्रण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया.
पदभार ग्रहण करने के बाद SP अमितेश कुमार ने स्पष्ट किया कि जिले में बालू के अवैध उत्खनन, अवैध शराब के कारोबार और सूखे नशे (नारकोटिक्स) के नेटवर्क के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इन अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस लगातार निगरानी रखेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
नए SP ने कहा कि अपराध नियंत्रण के साथ-साथ लंबित मामलों के अनुसंधान में भी तेजी लाई जाएगी. उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को निष्पक्ष एवं जिम्मेदार तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया. उनका कहना है कि आम लोगों को त्वरित न्याय और बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है.
अमितेश कुमार ने यह भी कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास एवं समन्वय को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले में शांति, सुरक्षा और कानून का राज कायम रखने के लिए पुलिस टीम पूरी प्रतिबद्धता और तत्परता के साथ काम करेगी. उनके इस सख्त रुख से जिले में अवैध कारोबार और अपराध पर प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है.
रिपोर्ट: बीरेंद्र कुमार सिन्हा