/बांका के नए SP अमितेश कुमार ने संभाली कमान, अवैध धंधों पर दिया कड़ी कार्रवाई के संकेत

अमितेश कुमार ने यह भी कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास एवं समन्वय को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले में शांति, सुरक्षा और कानून का राज कायम रखने के लिए पुलिस टीम पूरी प्रतिबद्धता और तत्परता के साथ काम करेगी. उनके इस सख्त रुख से जिले में अवैध कारोबार और अपराध पर प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है.