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बांका के नए SP अमितेश कुमार ने संभाली कमान, अवैध धंधों पर दिया कड़ी कार्रवाई के संकेत

Banka News: बांका के नए SP अमितेश कुमार ने पदभार ग्रहण करते ही अपराध और अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं. उन्होंने अवैध बालू खनन, शराब तस्करी और नशीले पदार्थों के कारोबार पर विशेष निगरानी रखने की बात कही.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 23, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:12 PM IST
बांका के नए SP अमितेश कुमार ने संभाली कमान, अवैध धंधों पर दिया कड़ी कार्रवाई के संकेत
Image Credit: ZEE MEDIA

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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