Banka: 10 सालों से फरार 25 हजार का इनामी कुख्यात अपराधी, अब चढ़ा पुलिस के हत्थे

Banka Crime News: बांका पुलिस ने 10 सालों से था फरार 25 हजार के इनामी कुख्यात अपराधी जगदंबी पंजीयारा को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर हत्या करने, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम सहित 7 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:57 AM IST

Banka Crime News: बांका पुलिस को फरार और वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, बांका पुलिस ने फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र से कुख्यात अपराधी जगदंबी पंजीयारा को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर हत्या, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम सहित सात संगीन मामले दर्ज थे. साथ ही,  आरोपी के ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम भी था.

10 सालों से फरार चल रहा था आरोपी

जगदंबी पंजीयारा (45 साल), फूल्लीडूमर थाना क्षेत्र के  नगरडीह गांव का रहने वाला है, वो पिछले 10 सालों से फरार चल रहा था. उस पर हत्या करने, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम सहित 7 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि इस कुख्यात अपराधी पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था. इस गिरफ्तारी अभियान में फुल्लीडुमर थानाध्यक्ष गुलशन कुमार, एसआई शरद श्रीवास्तव, एएसआई अमीर कुमार मालाकार, एएसआई प्रमोद कुमार और चौकीदार दीप नारायण पासवान शामिल थे. 

स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस

जगदंबी पंजीयारा की गिरफ्तारी से स्थानीय लोगों को राहत मिली है. सालों से आरोपी के कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल था, क्योंकि अपराध जगत में सक्रिय होने के कारण इलाके में उसकी खौफ बनी हुई थी. वहीं, पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जिससे कि राज्य में शांति-व्यवस्था कायम रह सके.

 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

