'बाथरूम से आ रही हूं...' 2 माह की मासूम को 8 साल की बच्ची के पास छोड़कर चली गई पीली साड़ी वाली महिला

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बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के गोला चौक पर शनिवार (27 जून, 2026) को एक ऐसी रहस्यमयी घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया. एक महिला अपनी महज दो माह की मासूम बच्ची को एक 8 वर्षीय बच्ची के पास छोड़कर यह कहकर चली गई कि वह बाथरूम होकर अभी आ रही है. लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी महिला वापस नहीं लौटी. शाम तक महिला के नहीं लौटने पर मामले की सूचना अमरपुर थाना को दी गई.
बच्ची को भेजा गया चाइल्ड केयर सेंटर
अमरपुर पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को बुलाया. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मासूम बच्ची को सुरक्षित चाइल्ड केयर संस्थान, बांका भेज दिया गया, जहां उसकी देखभाल की जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला पीले रंग की साड़ी पहने हुए थी, गोरे रंग की और पतली-दुबली कद-काठी की थी. पुलिस आसपास के दुकानदारों और लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है.
आखिर महिला ने क्यों उठाया ये कदम
साथ ही, क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है, ताकि महिला की पहचान की जा सके. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि महिला ने बच्ची को किन परिस्थितियों में छोड़ा. यह घटना कई सवाल खड़े करती है कि क्या महिला किसी मजबूरी में ऐसा कदम उठाने को विवश हुई, या इसके पीछे कोई और वजह है.
रिपोर्ट: बीरेंद्र कुमार सिन्हा
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