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'बाथरूम से आ रही हूं...' 2 माह की मासूम को 8 साल की बच्ची के पास छोड़कर चली गई पीली साड़ी वाली महिला

बांका से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां, एक महिला 2 साल की मासूम को एक 8 साल की बच्ची के पास छोड़कर चली गई. क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है, ताकि महिला की पहचान की जा सके.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 28, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:06 PM IST
'बाथरूम से आ रही हूं...' 2 माह की मासूम को 8 साल की बच्ची के पास छोड़कर चली गई पीली साड़ी वाली महिला
Image Credit: बांका न्यूज (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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