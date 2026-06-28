'बाथरूम से आ रही हूं...' 2 माह की मासूम को 8 साल की बच्ची के पास छोड़कर चली गई पीली साड़ी वाली महिला

बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के गोला चौक पर शनिवार (27 जून, 2026) को एक ऐसी रहस्यमयी घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया. एक महिला अपनी महज दो माह की मासूम बच्ची को एक 8 वर्षीय बच्ची के पास छोड़कर यह कहकर चली गई कि वह बाथरूम होकर अभी आ रही है. लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी महिला वापस नहीं लौटी. शाम तक महिला के नहीं लौटने पर मामले की सूचना अमरपुर थाना को दी गई.