Banka: आदर्श आचार संहिता लागू, बैनर-पोस्टर हटाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता का पालन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसी क्रम में बांका में सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ के नेतृत्व में प्रखंड के विभिन्न दिवार, बिजली के खंभे आदी जगहों पर लगे विभिन्न राजनीतिक दलों का बैनर और पोस्टर हटाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी कर दिया गया है. नगर पंचायत के कर्मी अहले सुबह से ही बैनर और पोस्टर हटाने के कार्य में जुट गए. कुछ जगहों पर राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता स्वयं बैनर और पोस्टर हटाने के कार्य में जुटे.

'शांतिपूरण तरीके से चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी'

सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ ने बताया कि 13 अक्टूबर को चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी होगी. बीस अक्टूबर तक संभावित प्रत्याशी अपना नामांकन प्रक्रिया पूरी करेंगे. मतदान 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि 14 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी. उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है.

यह भी पढ़ें: 14 नवंबर को बिहार के लोग रचने जा रहे हैं इतिहास: RJD नेता तेजस्वी यादव

Add Zee News as a Preferred Source

तारीखों के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता लागू

बता दें कि चुनाव आयोग ने बीते सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है. सभी जिला प्रशासन द्वारा कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक पोस्टर हटाने का निर्देश दिया गया है. बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होगा. पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान किया जाएगा, तो दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को किया जाएगा. वहीं, मतों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी, परिणाम भी इसी दिन जारी किए जाएंगे.

-रिपोर्ट: विरेंद्र कुमार सिन्हा, बांका