Bihar Chunav 2025: बांका जिले में नामांकन प्रक्रिया शुरू, शांत माहौल के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर बांका जिले में चुनावी हलचल तेज हो गई है. पांच विधानसभा क्षेत्रों—अमरपुर, धोरैया, बांका, कटोरिया और बेलहर—में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 20 अक्टूबर तक चलेगी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए जिले भर में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

Oct 14, 2025, 09:05 AM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर बांका जिले में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है, वहीं सुरक्षा का प्रदर्शन करते हुए पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया, ताकि मतदान से पहले जिले का माहौल शांत और सुरक्षित रहे.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि बांका जिले की पांच विधानसभा सीटों — 159 अमरपुर, 160 धोरैया (अ.जा.), 161 बांका, 162 कटोरिया (अ.ज.जा.) और 163 बेलहर में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो आगामी 20 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. नामांकन पत्रों की संवीक्षा 21 अक्टूबर 2025 को की जाएगी, जबकि अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है. मतदान की तिथि 11 नवंबर 2025 तय की गई है. मतगणना 14 नवंबर 2025 को होगी और 16 नवंबर 2025 तक पूरी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के 121 मतदान केंद्रों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि अन्य केंद्रों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा. इसी तरह, बेलहर विधानसभा के 140 मतदान केंद्रों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और शेष केंद्रों पर मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव को लेकर सभी संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. सुरक्षा बलों की गश्त लगातार जारी है ताकि मतदान दिवस पर किसी तरह की गड़बड़ी न हो. जिले में चुनावी माहौल अब पूरी तरह गरमा चुका है और प्रत्याशी भी नामांकन की तैयारी में जुट गए हैं.

इनपुट: बीरेंद्र सिन्हा

