अब बांका में उतरेंगे बॉलीवुड स्टार! बिहार में पहली फिल्म सिटी का रास्ता साफ

Bihar First Film City: बिहार में जल्द की एक फिल्म सिटी बनने वाली है. राज्य की पहली फिल्म सिटी के लिए बांका जिला पूरी तरह सही पाया गया है. बॉलीवुड कलाकारों, फिल्म निर्माताओं की टीम ने बांका जिले का दौरा किया और यहां फिल्म सिटी के लिए हरी झड़ी दे दी. अब पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द बांका में फिल्म सिटी आकार लेगा.

दरअसल, बांका जिले के कटोरिया में प्रस्तावित फिल्म सिटी का स्थल निरीक्षण किया गया. जिसमें बिहार राज्य के कला और संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार और बांका जिला पदाधिकारी, नवदीप शुक्ला ने किया.

कला और संस्कृति विभाग के सचिव के साथ बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार नीतू चंद्रा, टुनटुन शर्मा, गौरव द्विवेदी और राहुल नेहरा भी फिल्म सिटी परियोजना के संभावित स्वरूप और संभावनाओं को समझने हेतु उपस्थित रहे. कार्यक्रम में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे.

निरीक्षण के दौरान फिल्म सिटी के संभावित क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति, पहुंच मार्ग, प्राकृतिक परिवेश और भविष्य की संरचनाओं की संभावनाओं का गहन अध्ययन किया गया. कलाकारों ने भी अपनी राय साझा करते हुए क्षेत्र को फिल्म निर्माण के लिए अत्यंत उपयुक्त बताया.

इसके पश्चात सभी ने ओढ़नी डैम का दौरा किया और जिला प्रशासन ने किए गए कार्यों की समीक्षा की. सचिव और कलाकारों ने ओढ़नी डैम की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण की सराहना की. साथ ही सचिव ने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान दिए. ओढ़नी डैम के मनोहर वातावरण का आनंद लेते हुए अतिथियों ने बोटिंग का भी लुत्फ उठाया.

रिपोर्ट: बीरेंद्र कुमार

