Bihar News: बांका में जमकर चले लाठी-डंडे! आपसी लड़ाई में महिला समेत 12 जख्मी

Bihar News: बिहार के बांका शहर से मारपीट करने का मामला सामने आ रहा है. घटना अमरपुर थानाक्षेत्र के मादाचक गांव में सोमवार की रात को हुई, जहां आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई. इस मारपीट में महिला समेत 12 व्यक्ति जख्मी हो गए.

अस्पताल में इलाज के दौरान एक पक्ष के जख्मी संजीव सिंह ने बताया कि वह दिपावली को सोमवार की रात्रि में अपने खेतों पर अवस्थित मां भगवती के स्थान में हुक्कापाती देकर आ रहा था. उसी समय विपक्षी नंदकिशोर साह का पुत्र उन्हें देखकर अपशब्द बोलने लगा. इसलिए उन्होंने गुस्से में उस बालक को डांट फटकार लगा दिया. थोड़ी देर के बाद नंदकिशोर साह अपने अन्य परिजनों के साथ लाठी डंडे को होकर उनके घर में घुस गया और गाली-गलौज करते हुए उन्हें तथा उनके घर के अन्य सदस्यों को पीट-पीट कर जख्मी कर दिया.

दूसरे पक्ष के जख्मी नंदकिशोर साह ने बताया कि उनका पुत्र अपने खेत पर हुक्कापाती देने गया था. तब संजीव सिंह ने नशे में धुत्त होकर अपने पुत्र को पीट-पीट कर जख्मी कर दिया. सूचना मिलने पर जब वह अपने अन्य परिजनों के साथ पुत्र का बीच-बचाव करने पहुंचा. तो संजीव ने अपने अन्य परिजनों के साथ मिलकर लाठी, डंडे और लोहे की सरिया से प्रहार करने लगा. इससे वह और उनके अन्य परिवार वाले जख्मी हो गए. मामले को लेकर दोनों पक्षों ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रथम पक्ष के जख्मी लोगों के नाम संजीव सिंह, सोनू कुमार, बाली कुमार, कविता देवी, अंकुश कुमार हैं. दूसरे पक्ष के जख्मी लोगों के नाम नंदकिशोर साह, सुधांशु शेखर, सिन्टु कुमार, बिट्टु कुमार, अवधेश कुमार, अंजू देवी एवं रंजीत कुमार का प्राथमिक उपचार रेफरल अस्पताल में किया जा रहा हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!