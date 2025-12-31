Advertisement
Bihar Weather: बिहार की जानलेवा सर्दी! भयंकर ठंड से बचाव बना मौत का कारण, गया-बांका से सामने आईं दर्दनाक घटनाएं

Bihar Weather News: भीषण ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और सिगड़ी (अंगीठी) की आग का सहारा ले रहे हैं. ऐसा करते वक्त सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. गयाजी और बांका की घटनाएं इसका ताजा उदाहरण हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 31, 2025, 02:25 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)
प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)

Bihar Cold Wave: बिहार इन दिनों से भयंकर सर्दी की चपेट में है. बर्फीली हवाओं और घने कोहरे से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रखा है. कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और बचाव का यही साधन जानलेवा साबित हो रहा है. गयाजी और बांका जिले में अलाव की आग से दर्दनाक हादसे की घटनाएं सामने आई हैं. गयाजी जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्किहार महादलित टोला में बोरसी से धुएं से दम घुटने से एक महिला सहित 2 बच्चों को मौत हो गई. मरने वालों की पहचान गांग मांझी की 60 वर्षीय पत्नी मीणा देवी, नाती सुजीत कुमार (5 वर्ष) और नातिन अंशी कुमारी (6 वर्ष) की मौत हो गई है. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया. मृतक मीणा देवी की बेटी काजल देवी ने बताया कि ठंड से बचने के लिए कमरे में बोरसी जलाकर सो गए थे. सुबह में जब उठाने गई तो सभी लोगों की मौत हो चुकी थी. आनन-फानन में स्थानीय डाक्टर को बुलाया गया, जिसने मृत घोषित कर दिया. 

मृतका मीणा देवी के दो बेटे हैं और दोनों दूसरे प्रदेश में ईंट-भट्ठा पर मजदूरी करते हैं. वह अपनी बेटी और नाती-नातिन के साथ ही रहती थी. मृतक की बेटी का पति भी चेन्नई में किसी प्राइवेट कंपनी में मजदूरी करता है. घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया है. इस घटना के बाद वजीरगंज थाना पुलिस और अंचलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे है. उन्होंने पूरे मामले की जांच करके महादलित परिवार सांत्वना दी. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इसी तरह से बांका जिले में भी अलाव तापने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. 

बांका के अमरपुर प्रखंड क्षेत्र के लौगाय वार्ड नंबर 1 मोहल्ले में अलाव तापने के दौरान एक वृद्ध महिला करीब 80% से ऊपर जल गई. गंभीर रूप से झुलसी पांचु हरिजन की पत्नी सुगो देवी को उपचार हेतु परिजनों ने अस्पताल लाया, जहां चिकित्सक ने महिला के प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर कर दिया. परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार महिला अत्यधिक ठंड रहने की वजह से घर में अलाव ताप रही थी, तभी उनकी साड़ी में आग पकड़ लिया. चिल्लाने की आवाज सुन परिजन जब तक मौके पर पहुंचते, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. काफी मशक्कत के बाद परिजनों ने आग पर काबू पाया. इस घटना में महिला करीब 80% से ऊपर जल गई. चिकित्सक अपूर्व अमन सिंह ने बताया की महिला की स्थिति चिंताजनक है.

