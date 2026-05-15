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साली की शादी में जीजा ने खुद को लगा ली आग, मूंग के खेत में किया ये कांड

Banka Latest News: बांका जिले में साली की शादी में नशेड़ी जीजा ने खुद को आग लगी ली. गंभीर हालत में इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि वह मूंग के खेत में पहुंचा और अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 15, 2026, 12:53 PM IST

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साली की शादी में नशेड़ी जीजा ने खुद को लगाई आग
साली की शादी में नशेड़ी जीजा ने खुद को लगाई आग

Banka News: बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में साली की शादी समारोह के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब नशे के आदी जीजा ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया. घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया. घायल जीजा की पहचान रजौन थाना क्षेत्र के भदरारनक निवासी सूरज कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह अपनी साली की शादी में शामिल होने ससुराल आया था. 

परिजनों के अनुसार, घर में शादी की रस्में चल रही थीं. इसी दौरान युवक घर से कुछ दूरी पर स्थित मूंग के खेत में पहुंचा और अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली.

युवक के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाकर उसे उपचार के लिए अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया. ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. सौरभ ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया.

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चिकित्सकों के मुताबिक, युवक का शरीर गंभीर रूप से जल चुका था. परिजनों ने बताया कि सूरज कुमार लंबे समय से नशे का आदी था. हालांकि, उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका स्पष्ट कारण अब तक सामने नहीं आ पाया है.

रिपोर्ट: बीरेंद्र सिन्हा

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