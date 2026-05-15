साली की शादी में जीजा ने खुद को लगा ली आग, मूंग के खेत में किया ये कांड

Banka News: बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में साली की शादी समारोह के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब नशे के आदी जीजा ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया. घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया. घायल जीजा की पहचान रजौन थाना क्षेत्र के भदरारनक निवासी सूरज कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह अपनी साली की शादी में शामिल होने ससुराल आया था.

परिजनों के अनुसार, घर में शादी की रस्में चल रही थीं. इसी दौरान युवक घर से कुछ दूरी पर स्थित मूंग के खेत में पहुंचा और अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली.

युवक के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाकर उसे उपचार के लिए अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया. ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. सौरभ ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

चिकित्सकों के मुताबिक, युवक का शरीर गंभीर रूप से जल चुका था. परिजनों ने बताया कि सूरज कुमार लंबे समय से नशे का आदी था. हालांकि, उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका स्पष्ट कारण अब तक सामने नहीं आ पाया है.

रिपोर्ट: बीरेंद्र सिन्हा

यह भी पढ़ें: 20 साल की लड़की हार गई 60 साल के रिक्शावाले पर दिल! रचा ली शादी