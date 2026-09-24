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जमुई-समस्तीपुर के बाद अब बांका का वीडियो वायरल, मंदार पर्वत पर लड़की से छेड़खानी, जांच में जुटी पुलिस

बांका में लड़की से छेड़खानी का वीडियो वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. बताया जा रहा है कि मंदार पर्वत पर लड़की से छेड़खानी का मामला है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 24, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:43 PM IST
जमुई-समस्तीपुर के बाद अब बांका का वीडियो वायरल, मंदार पर्वत पर लड़की से छेड़खानी, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: बांका में लड़की से छेड़खानी का वीडियो वायरल (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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