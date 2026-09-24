/जमुई-समस्तीपुर के बाद अब बांका का वीडियो वायरल, मंदार पर्वत पर लड़की से छेड़खानी, जांच में जुटी पुलिस

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बिहार में जमुई और समस्तीपुर में नाबालिग लड़कियों से बदसलूकी के मामले को लेकर मचे बवाल के बीच अब बांका जिले से छेड़खानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ युवक एक लड़की के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं. पुलिस ने वायरल वीडियो को पुराना बताते हुए जांच शुरू कर दी है.
पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो बांका के बौंसी स्थित प्रसिद्ध मंदार पर्वत का है. हालांकि, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वीडियो हाल का नहीं, बल्कि काफी पुराना है. यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से प्रसारित हो रहा है. इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है.
वायरल वीडियो में कुछ युवक एक लड़की के साथ कथित तौर पर बदसलूकी और छेड़खानी करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसकी सत्यता और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक, वीडियो में दिखाई दे रहे युवक और लड़की की पहचान अभी नहीं हो सकी है. मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस उनकी पहचान और घटना से जुड़ी अन्य जानकारी जुटाने में लगी है. मंदार पर्वत बांका जिले के बौंसी में स्थित बिहार के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में शामिल है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदार पर्वत का संबंध समुद्र मंथन से है. मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी पर्वत का इस्तेमाल मथनी के रूप में किया गया था. मंदार पर्वत हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है. पर्वत के शिखर पर जैन मंदिर स्थित है, जबकि आसपास हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े मंदिर और गुफाएं भी हैं. यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इनपुट: आईएएनएस