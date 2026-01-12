दादी की उम्र में हुआ प्यार, फिर जो हुआ... बांका में हाई वोल्टेज ड्रामा, ये है आनोखी लव स्टोरी

प्यार पर किसी का पहरा नहीं होता...प्यार अंधा होता है, यह न तो उम्र देखता है और न ही सीमा...कुछ ऐसी ही एक आनोखी लव स्टोरी बांका में काफी चर्चा में है. यहां पर एक महिला का दादी की उम्र में दिल जवां हुआ और 35 साल के युवक से प्यार हो गया. इसके बाद जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ. चलिए पूरा मामला जानते हैं.

दरअसल, बांका के अमरपुर शहर में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब करीब 60 वर्ष की महिला और लगभग 35 वर्ष उम्र के युवक के प्रेम संबंध की जानकारी सामने आई. मामला अमरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है. अमरपुर बस स्टैंड पर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब महिला के परिजनों ने प्रेमी युवक की जमकर धुनाई कर दी. फिर क्या था लोगों की भारी संख्या में भीड़ जुट गई.

इस दौरान महिला ने अपने प्रेम कथा का गुणगान करना शुरू कर दिया. बताया करीब चार महीना पूर्व फोन पर ग्राम धोबरी थाना नारायणपुर जिला आरा निवासी युवक वकील मिश्रा से संपर्क हुआ, इसके बाद दोनों भागलपुर रेलवे स्टेशन पर मिलने पहुंच गए, जहां से दोनों ने लुधियाना जाने का निर्णय लिया.

लुधियाना पहुंचकर दोनों ने शादी रचा ली. तब से अब तक वे लोग पति-पत्नी की तरह रह रहे थे. आज दोनों जरूरी कार्य से अमरपुर बस स्टैंड पहुंचे थे, जिसकी भनक महिला के पति और बेटे को लग गई, जहां परिजनों की ओर से दोनों की जमकर धुनाई कर दी गई. उपस्थित लोगों ने दोनों प्रेमी जोड़े को परिजनों के चंगुल से छुड़ाया और थाना भेजा. थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा ने बताया कि दोनों प्रेमी जोड़े को थाना में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है, पुलिस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है.

रिपोर्ट: Birendra banka

