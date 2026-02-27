Advertisement
बारात पहुंचने से पहले अस्पताल पहुंचा दूल्हा: बांका में अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर, औरंगाबाद में भी बड़ा हादसा, 3 की मौत

Bihar Accident News: बांका में बारात जा रही दूल्हा गाड़ी को अज्ञात ट्रक ने टक्कर दी, इस घटना में दूल्हा घायल हो गया. वही, औरंगाबाद में भी टक्कर की घटना सामने आई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 27, 2026, 09:58 AM IST

Bihar Accident News: औरंगाबाद और बांका से टक्कर की खबर सामने आई है. बांका में बारात जा रही दूल्हा गाड़ी को अज्ञात ट्रक ने टक्कर दी, इस घटना में दूल्हा समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल है. घटना अमरपुर शाहकुण्ड मुख्य पथ पर उतरी टोला भीखनपुर गांव के समीप  मध्य रात्रि करीब 1:00 बजे की है. जहां, अज्ञात ट्रक ने बारात जा रही दूल्हे की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दूल्हा बालमुकुंद कुमार समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

मौके पर अफरातफरी का माहौल
जानकारी के अनुसार बांका के कुराबा गांव से बारात बरियारपुर जा रही थी, इसी दौरान गाड़ी में अचानक खराबी आ जाने के कारण चालक ने वाहन को सड़क किनारे रोक दिया. तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने खड़ी गाड़ी में जोरदार टक्कर मारा और फरार हो गया. इस दुर्घटना में दूल्हा के अलावा जवाहर साह, कृष्णा कुमार और लालू प्रसाद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को अमरपुर रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सक ने भागलपुर रेफर कर दिया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

औरंगाबाद में ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर
वही, औरंगाबाद में ट्रक और स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर में स्कॉर्पियों सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, 7 लोग गंभीर रूप से घायल  हैं. घटना एन एच-19 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देव मोड़ के पास की है. स्कॉर्पियो सवार सभी उत्तर प्रदेश के बलिया से एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर धनबाद लौट रहे थे. घायलों को स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 4 को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

बांका से बीरेंद्र कुमार सिन्हा और औरंगाबाद से मनीष कुमार की रिपोर्ट

